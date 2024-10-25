美摇摆州内华达选情胶着 选民着重经济议题

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（法新社拉斯维加斯25日电） 赌城拉斯维加斯或许是美国民众的游乐场，但对于在当地生活和工作的民众来说，高昂开销使生活变得艰难，这项议题在11月5日总统大选中会是决定性关键。

法新社采访的内华达州选民中，许多人认为经济是最迫切的议题，但谁能改善拉斯维加斯（Las Vegas）服务生及荷官的生活？

在内华达这个竞争激烈的关键摇摆州，共和党总统候选人、前总统川普（Donald Trump）与民主党对手、现任副总统贺锦丽（Kamala Harris）的胜选机率不相上下。

对于在赌场工作的单亲妈妈乌力贝（Sally Uribe）而言，现在必须做3份工作才能勉强维持生计。她指责民主党，同时对川普允诺压低物价和提高薪资寄予厚望。

支持贺锦丽的饭店工作人员林赛（Spencer Lindsay）则说，选民们表达相同的担忧。他指出，一位可能支持川普的年轻人直接抱怨生活成本，这是很常听到的话题，许多选民会关切「药品、食物及燃料」价格。

内华达州有6张选举人团票，川普与贺锦丽都期望能拿下。

根据民调统整网站Fivethirtyeight.com，川普与贺锦丽在内华达州的最近几份民调平均数据显示，两人胜选机率旗鼓相当；内华达州于2020年大选由民主党总统候选人拜登（Joe Biden）拿下。

美国爱默生学院（Emerson College）进行的民调显示，内华达州每10位受访者中，有4人认为经济是最迫切的议题。

内华达州约有310万人口，其中2/3都住在克拉克郡（Clark County），包括拉斯维加斯，当地休闲和旅宿业占所有就业的比重高达25%。

所以川普今年6月造访拉斯维加斯时，提议小费免课税，贺锦丽也很快提出类似政策，引起民众极高的兴趣。

乌力贝指出，这是她最满意的共和党政策；林赛也说，「我们确实靠小费过日子」。

当地就业市场依然不稳定，内华达州的失业率达5.6%、高居全国之冠，也高于全美平均值4.1%。

对于贩售选举T恤的加尔齐欧拉（Bianca Garziola）来说，她能赚到的「选举财」比选举结果更重要。

加尔齐欧拉强调，「不论如何，所有事物都会是一样的。但在服饰生意方面，川普正赢得选举，所有跟川普有关的衣物都大卖」。