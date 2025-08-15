美政府悬赏3亿元追捕墨西哥联合贩毒集团领袖

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿14日电） 美国政府今天悬赏1000万美元（约新台币3亿元），徵求能够协助逮捕墨西哥贩毒组织「联合贩毒集团」（Carteles Unidos）领袖法瑞亚斯阿尔瓦雷兹的资讯。

绰号「祖父」（El Abuelo）的法瑞亚斯阿尔瓦雷兹（Juan Jose Farias Alvarez）是联合贩毒集团5名高阶成员之一，美国司法部今天也公布对他们的起诉书。

美国司法部长邦迪（Pam Bondi）在声明中表示，起诉目的是要瓦解这个贩毒组织，并将造成美国公民死亡和颓靡的集团领袖绳之以法。

美国国务院今年2月已将大本营在墨西哥米却肯州（Michoacan）的联合贩毒集团及数个其他贩毒团体认定为外国恐怖组织。

根据美国司法部的说法，联合贩毒集团是流入美国的甲基安非他命（又称冰毒）、芬太尼和古柯硷主要供应商，其所得据称用于购买重型武器、雇用佣兵、贿赂地方官员及供集团领袖维持奢华生活。

墨西哥政府2天前才将26名通缉犯移交给美国，包含哈里斯科新世代（Jalisco New Generation）和西纳罗亚（Sinaloa）这两个贩毒集团的数名高阶成员。

这是美国总统川普（Donald Trump）1月重返白宫后墨西哥第2次移交通缉犯，上次是在2月底移交29名毒枭给美国，包含被控在1985年绑架杀害美国缉毒卧底特工卡玛雷纳（Enrique Camarena）的卡洛昆特罗（Rafael Caro Quintero）。