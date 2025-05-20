美最高法院裁决 允许取消委内瑞拉人临时保护身分

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（法新社华盛顿19日电） 针对美国现行保护约35万委内瑞拉人免于可能被驱逐出境的法律，最高法院今天允许总统川普政府终止这项保护措施。

美国最高法院今天同意国土安全部部长诺姆（Kristi Noem）的要求，撤销委内瑞拉人的临时保护身分（TPS），与此同时，一桩上诉案正在下级法院进行。

美国国会1990年设立临时保护身分，为某些由于武装冲突、环境灾难或其他特殊和临时条件无法返回原籍国的外国国民提供临时安全避难所。受TPS保护的人免于被驱逐出境。

今年1月，就在川普就任前几天，时任总统拜登将委内瑞拉人的临时保护身分延长18个月，理由是委内瑞拉在长期统治者马杜洛（Nicolas Maduro）的主政下持续面临危机。

加州一位联邦法官于3月下令，暂时阻止了川普政府终止对委内瑞拉人民的TPS计画。

美国检察总长索尔（John Sauer）向保守派占多数的最高法院紧急声请裁决，要求暂缓执行加州联邦法官的这项命令。

回应最高法院的裁决，委内瑞拉裔美籍活动人士费罗 (Adelys Ferro）谴责，这是「一场仇外、歧视、种族主义的攻击」。

费罗在电话中告诉法新社：「川普政府基本上正变得让我们痛苦，至少对多数弱势者而言就是如此。」（译者：纪锦玲）