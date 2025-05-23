美最高院允川普解职独立机构人员 联准会除外

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（法新社华盛顿22日电） 美国最高法院今天裁定，允许总统川普解开除两个独立机构的主管，但同时表示联邦准备理事会（Fed）则不适用此类解职权。

这项6比3的裁决暂缓下级法院下令让两名主管复职的判决，对川普扩大对历来保持独立性的政府机关控制权的企图来说，无疑是一项重大胜利。

此案备受关注，因为这可能对联准会这类独立机构造成影响。联准会的利率决策委员会在全球最大经济体美国中握有庞大权力，而联准会主席曾遭川普猛烈批评。

若最高院裁定川普可解任联准会理事，可能在全球经济引发剧烈震荡，并引发外界对美国联准会独立性的质疑。

但最高院中6名保守派大法官组成的多数意见，似乎让联准会获得豁免。

两名曾指控遭川普非法解职的机构负责人指出，若法院判决支持川普，联准会也将受到牵连。

多数法官表示：「我们不同意。联准会是一个结构独特且具备准私营性质的机构，沿袭了美国第一银行与第二银行的独特殊历史传统。」

尽管联邦法律明定这两人只能因「正当理由」被解职，最高院仍允许川普开除均为民主党籍、任职于独立准司法劳工委员会的魏考克斯（Gwynne Wilcox）与哈里斯（Cathy Harris）。

魏考克斯任职于全国劳工关系局（National Labor Relations Board），该机构负责处理全美各地的工会组织与其他劳资争议。

哈里斯则任职于功绩制度保护委员会（Merit Systems Protection Board），该机构负责保护联邦员工不受政治歧视及其他非法雇用行为的影响。