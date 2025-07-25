美欧27日会商贸易协议 川普估达成机率仅五五波

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（法新社布鲁塞尔25日电） 距美欧关键贸易谈判期限只剩一周，欧盟执委会主席范德赖恩今天指出，她将于周末与美国总统川普在苏格兰就跨大西洋关税僵局会商；川普评估达成协议机率仅50%。

为缩减贸易赤字，川普矢言若数十个国家未能在8月1日前与美国达成协议，他将对这些国家课徵惩罚性关税。

范德赖恩（Ursula von der Leyen）在社媒X发文：「在与美国总统取得良好谈话后，我们同意27日在苏格兰会面，讨论跨大西洋贸易关系及如何让关系保持坚实」。

这场美欧高层会谈召开前，外界连日观察到诸多迹象，显示欧盟执委会与美国政府正朝协议迈进；然而川普今天的发言，似乎为此前景投下变数。

川普在离开白宫前往苏格兰前告诉媒体，他认为美国与欧盟达成贸易协议的机率仅五五波。

据多名外交人士透露，目前考量中的协议涉及美国对欧盟货品课15%基准税率，以及可能对关键产业的豁免。

万一谈判不成，欧盟成员国支持对价值1090亿美元的美国货品实施报复手段，将从8月7日起分阶段实施。

自川普政府发动关税战以来，至今仅达成5个贸易协议，当中包含与英国、日本、菲律宾等。（译者：徐睿承/核稿：陈亦伟）