美法庭挡川普关税 白宫声明抨击

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿28日电） 美国国际贸易法庭（Court of International Trade）今天出面挡下总统川普根据「国际紧急经济权力法」（IEEPA）实施全面性关税，白宫随后发出声明抨击。

美国国际贸易法庭3位法官组成的合议庭今天在命令中写道：「『国际紧急经济权力法』并未授权任何全球性、报复性或转口贸易关税命令。这波全球性和报复性关税令�u越『国际紧急经济权力法』赋予总统的权限，此法并未授权藉由关税方式规范进口。」

白宫政策副幕僚长米勒（Stephen Miller）在社群媒体X上驳斥说：「司法政变失控。」

白宫发言人德赛（Kush Desai）在声明中表示：「非民选的法官无权决定如何妥善应对国家紧急状态。川普总统承诺让『美国优先』（America First），政府致力于运用一切行政权力因应这场危机，让美国再次伟大。」

川普4月2日宣布对个别国家徵收11%至50%不一的对等关税，以及整体一致性10%的进口货品关税；但随后又决定对等关税暂缓90天实施，在此期间仅实施10%的基准关税。

国际贸易法庭今天不只挡下川普的全面性关税措施，也宣布川普动用紧急权力分别对加拿大、墨西哥和中国徵收的关税无效。