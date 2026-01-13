美漫画呆伯特作者亚当斯辞世 川普发文赞誉其影响力

（法新社纽约13日电） 因种族争议让事业蒙上阴影的美国着名漫画「呆伯特」（Dilbert）创作者亚当斯（Scott Adams）的前妻今天证实，亚当斯已辞世，享寿68岁。美国总统川普发文悼念，赞誉他是「极具影响力的人物」。

亚当斯在1990年代以讽刺办公室白领生活的幽默风格成名，罹患摄护腺癌后，一直在加州北部家中接受安宁照护。

其前妻迈尔斯（Shelly Miles）透过亚当斯的YouTube频道Real Coffee with Scott Adams发表了一则情感真挚的直播讯息，对外宣布亚当斯辞世。

川普（Donald Trump）在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文说：「他是很棒的人，在大众尚未接受我的时候，他就已经欣赏并尊重我。」亚当斯于2016年川普当选总统前，曾公开支持川普。

「呆伯特」1989年首度发表，内容描绘同名主角在过度微观管理的办公室里担任工程师的故事。漫画鼎盛时期曾被授权至全球约2000家报纸连载。

不过，2023年亚当斯在影片中称非裔美国人为「仇恨团体」，包括华盛顿邮报在内的多家媒体随后停止刊载该漫画。

引发亚当斯此番言论的是保守派民调公司「拉斯穆森报告」（Rasmussen Reports）的一项民调，他表示，该民调显示仅有微弱多数非裔受访者同意「当白人没关系」（It’s okay to be White）这句话。

「当白人没关系」是美国另类右派团体2017年提出的口号。

亚当斯在影片中表示：「如果近半黑人对白人不满…那就是个仇恨团体」「我不想跟他们有任何关连。我会说，根据目前的情况，我给白人的最好建议就是远离黑人…因为没办法解决这个问题。」

亚当斯随后为他的言论辩护，称自己是在使用夸张法。

这一事件也获得右翼亿万富翁马斯克（Elon Musk）的声援，他批评美国媒体因停止刊载该漫画「具有种族歧视色彩」。（译者：陈政一）