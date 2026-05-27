美澳印日拟在斐济建港 苏瓦港迁址案受关注

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（法新社雪梨27日电） 斐济港务公司主管今天表示，美国、澳洲、印度与日本意外宣布将在斐济兴建港口，令外界期待「四方安全对话」（Quad）可能支持这个南太平洋国家斥资逾10亿美元迁移主要港口计画。

斐济总理拉布卡（Sitiveni Rabuka）2023年曾向中国国家主席习近平提出重新开发港口与造船业的计画。

苏瓦港（Port of Suva）为斐济海军基地所在地，目前约有100艘中国渔船以此为基地在太平洋作业，中国海军太空与飞弹追踪船「远望7号」也曾停靠这座港口。

由于澳洲对北京在太平洋地区的军事扩张高度警惕，坎培拉当局隔年同意与斐济合作改建码头，以阻止中国投资斐济港口，但当时并未承诺迁移苏瓦港。

美国、澳洲、印度与日本昨天在印度举行的Quad外长会议中，正式宣布将在斐济合作建设「示范性」港口计画。

斐济港务公司代理执行长普拉萨（Suresh Prasad）对记者说，这项宣布令他感到意外。

这家由斐济政府持股41%的港务公司先前已与美方官员讨论价值1.81亿美元的港口升级案，以及耗资18.2亿美元的苏瓦港迁址计画。

普拉萨说：「如果这是一项Quad计画，极有可能是针对苏瓦港的大型开发案。」

拉布卡25日向国会表示，斐济已与美国千禧挑战合作计画（Millennium Challenge Corporation, MCC）达成协议，将就港口计画进行可行性研究；MCC是华府向贫困国家提供基础建设补助的机构。

他强调，相关资金属于补助而非贷款。

官方数据显示，斐济目前仍积欠中国国有银行约1.09亿美元，这些款项涉及10年前推动的道路建设及其他基础设施计画。（编译：刘文瑜）