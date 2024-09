美第一夫人现身催票 纽约时装周登场飘政治味

afp_tickers

3 分钟

(法新社纽约6日电) 距离美国总统大选只剩下两个月,纽约时装周今天以一场「动员投票」的活动,在浓浓政治味中揭开序幕。意外现身的第一夫人吉儿.拜登(Jill Biden)呼吁大家保卫「自由」。

参加这场活动的还包括汤姆布朗(Thom Browne)、麦可寇尔斯(Michael Kors)和托里柏奇(Tory Burch)等多位美国知名设计师在内的约1000多位时尚产业人士。

这场「为我们的未来而时尚」(Fashion for our Future)游行由美国时装设计师协会(Council of Fashion Designers of America,CFDA)主办,替长达一周的2025春夏时装周活动打头阵。

在纽约曼哈顿(Manhattan)梅西百货公司(Macy)旗舰店橱窗前举行的游行活动原本应该是无党派性质的活动,但民主党籍第一夫人意外现身已传达出明确讯息。

吉儿在现场群众的掌声中说:「我知道你们在乎自己做选择的自由、做自己的自由、爱你所爱的人的自由、创造性表达的自由。」

「一旦民众遗忘选票的力量,这些自由就会因为法院裁定、禁书令及对冷漠毫不在乎而面临风险…所以我们要记住,下一任总统、你们的下一任总统很可能任命最高法院大法官,你们的下一届参议员将通过任命,我们的孩子及孙子辈则必须承担这些后果。」

参加这场活动前,吉儿昨晚出席雷夫罗伦公司(Ralph Lauren)时装秀,向时尚杂志Vogue总编辑、美国时尚界教母安娜温图尔(Anna Wintour)致敬。

安娜温图尔不但在8月号Vogue杂志以吉儿为封面人物,还替民主党主办多场募款活动。