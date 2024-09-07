美第一夫人现身催票 纽约时装周登场飘政治味

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（法新社纽约6日电） 距离美国总统大选只剩下两个月，纽约时装周今天以一场「动员投票」的活动，在浓浓政治味中揭开序幕。意外现身的第一夫人吉儿．拜登（Jill Biden）呼吁大家保卫「自由」。

参加这场活动的还包括汤姆布朗（Thom Browne）、麦可寇尔斯（Michael Kors）和托里柏奇（Tory Burch）等多位美国知名设计师在内的约1000多位时尚产业人士。

这场「为我们的未来而时尚」（Fashion for our Future）游行由美国时装设计师协会（Council of Fashion Designers of America，CFDA）主办，替长达一周的2025春夏时装周活动打头阵。

在纽约曼哈顿（Manhattan）梅西百货公司（Macy）旗舰店橱窗前举行的游行活动原本应该是无党派性质的活动，但民主党籍第一夫人意外现身已传达出明确讯息。

吉儿在现场群众的掌声中说：「我知道你们在乎自己做选择的自由、做自己的自由、爱你所爱的人的自由、创造性表达的自由。」

「一旦民众遗忘选票的力量，这些自由就会因为法院裁定、禁书令及对冷漠毫不在乎而面临风险…所以我们要记住，下一任总统、你们的下一任总统很可能任命最高法院大法官，你们的下一届参议员将通过任命，我们的孩子及孙子辈则必须承担这些后果。」

参加这场活动前，吉儿昨晚出席雷夫罗伦公司（Ralph Lauren）时装秀，向时尚杂志Vogue总编辑、美国时尚界教母安娜温图尔（Anna Wintour）致敬。

安娜温图尔不但在8月号Vogue杂志以吉儿为封面人物，还替民主党主办多场募款活动。