美起诉墨西哥西纳罗亚州长 控涉毒品贩运

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（法新社纽约30日电） 美国司法部今天起诉墨西哥西纳罗亚（Sinaloa）州长及其他官员，涉嫌与墨西哥毒枭集团共谋，走私大量毒品至美国，以换取政治支持与贿赂。

墨西哥外交部虽未提及这份起诉书，但表示已收到美方对「多名人士」提出的引渡请求。

同时指出依双边条约，这类案件通常应保密处理，而非先行公开宣布，将向美国大使馆提出抗议。

墨西哥外交部指出，墨西哥总检察长办公室将决定是否将罗查莫亚和其他嫌疑人引渡至美国。

墨西哥当局已宣布展开调查，以确认「美方提出的指控是否具法律依据」，总检察长发言人赖拉（Ulises Lara）今晚在社群媒体发布影片指出。

罗查莫亚本人则在社群平台X发表声明，「断然且坚决」否认贩毒指控。

与罗查莫亚同遭起诉的官员，还有国家复兴运动党（Morena）联邦参议员、古里亚坎（Culiacan）市长及州检察长办公室的副检察官。

起诉书写道：「这些政治人物和执法官员滥用职权支持毒枭集团，让受害者身处威胁与暴力之中。」

起诉书表示，被告多数与西纳罗亚集团旗下、效忠墨西哥毒枭「矮子」古兹曼（Joaquin ‘El Chapo’ Guzman）儿子们的派系有关。古兹曼目前正在美国服无期徒刑。

西纳罗亚集团是川普政府列为外国恐怖组织的6大墨西哥贩毒集团之一。