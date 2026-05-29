美限制伊朗航空起降 加大对德黑兰压力

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（法新社华盛顿28日电） 美国财政部长贝森特（Scott Bessent）今天表示，美国将禁止伊朗航空公司使用降落航点等措施，以扩大对德黑兰的压力，并推动重新开放荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）。

贝森特在社群平台X发文表示，华府将「停止伊朗各航空公司在降落航点、加油补给与售票方面的所有权限」，但未提供进一步细节。

他警告：「只有在谈判中达成令人满意的结果，才能终结束这种恶性循环。」

贝森特未具体说明他指的是哪些航空公司，但伊朗国营航空公司伊朗航空（Iran Air）先前已被美国国务院列入制裁名单，而另一家马汉航空（Mahan Air）也曾成为制裁对象。

不过他今晚在记者会上表示，美国不会「基于宗教理由限制人员流动，因此想前往麦加（Mecca）或麦地那（Medina）朝圣的伊朗人，仍将予以放行」。

他并表示：「如果是出于正当的人道主义原因，我们也同样会予以放行。」

在他发表这番最新声明之前，美国财政部才于昨天宣布，将制裁伊朗的「波斯湾海峡管理局」（Persian Gulf Strait Authority）。该机构是德黑兰当局新成立的单位，负责对通过荷莫兹海峡的船只收取通行费。

自2月28日美以联军空袭伊朗以来，德黑兰当局已实质上封锁这条身为能源运输咽喉的战略水道，导致全球能源价格自此一路飙升。

虽然在外交官推动谈判解决的努力下，美伊军队自4月8日起便维持停火状态，但双方今天仍互相发动攻击。