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美音乐经纪人私人飞机加州失事 机上6人确定全数罹难

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（法新社圣地牙哥23日电） 根据美国调查当局说法，美国知名音乐经纪人夏皮洛（Dave Shapiro）拥有的1架小型飞机昨天在加州圣地牙哥1处住宅区坠毁后，机上所有6人含夏皮洛本人和机师确定全数丧生。

夏皮洛是美国乐坛资深人士，也是经纪公司Sound Talent Group的创办人之一，代理过的艺人包括「魔数41」（Sum 41）和凡妮莎卡尔顿（Vanessa Carlton）。

美国国家运输安全委员会（National Transportation Safety Board，NTSB）表示，夏皮洛的赛斯纳550型（Cessna 550）飞机是昨天凌晨3时47分在浓雾中撞上电线后坠落。调查员贝克（Dan Baker）今天在记者会上说，机师和机上所有乘客都受到「致命伤害」，地面则无人严重受伤。

贝克虽未明确指出死亡人数，但根据美国联邦航空总署（Federal Aviation Administration，FAA）先前说法，这架私人飞机上一共有6人。

加州圣地牙哥郡（San Diego County）法医办公室公布3名罹难者的姓名，分别为42岁的夏皮洛、25岁的胡克（Emma Huke）和36岁的肯扬（Celina Kenyon）。

Sound Talent Group则告诉美国媒体，除了夏皮洛以外，他们有2名员工在这起事故中身亡，分别是胡克和佛特纳（Kendall Fortner），两人都是演唱会事务助理。

Sound Talent Group发布声明表示：「我们对于失去创办人之一、同事和朋友深感悲痛。我们对他们的家属及所有受影响的人深表同情。」

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