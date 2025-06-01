美驻以大使：法国不妨在蔚蓝海岸建巴勒斯坦国

afp_tickers

2 分钟

（法新社耶路撒冷1日电） 美国驻以色列大使赫克比（Mike Huckabee）痛批法国所提承认巴勒斯坦国的倡议，强调如果巴黎支持这种结果，不妨「在蔚蓝海岸划出一块地」予以建国。

法国本月将与沙乌地阿拉伯在联合国共同主持一项旨在重新提倡两国方案构想的国际会议。以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）反对两国方案。

巴黎方面也已表示，可能于今年承认巴勒斯坦国。

福斯新闻（Fox News）频道昨天播出赫克比访谈内容，他以「以色列仍在战争状态下，时机极其不恰当」形容这项倡议。

他说：「（2023年）10月7日改变许多事情…如果法国真的如此坚决地要将巴勒斯坦视为一个国家，我给他们的建议就是，在蔚蓝海岸（French Riviera）划出一块地，建立巴勒斯坦国。欢迎他们这么做，但不欢迎他们对一个主权国家施加这种压力。」

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）呼吁欧洲国家，若加萨走廊（Gaza Strip）人道处境未获改善，就该对以色列采取更强硬立场，引来以色列于5月30日指责马克宏「对犹太国家进行十字军东征式的讨伐」。

以色列前一天则宣布在占领的约旦河西岸（West Bank）增建22个屯垦区。