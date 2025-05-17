美FBI前局长被控呼吁暗杀总统 川普指称腐败警察

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿16日电） 美国总统川普认为联邦调查局（FBI）前局长柯米（James Comey）在社群媒体发布的讯息暗示要暗杀他，特勤局正在调查。川普今天说，柯米是「腐败警察」。

柯米昨天在社群平台Instagram上传一张照片，内容是沙滩上的贝壳排列成「86 47」。86在美国俚语中有「杀掉」之意，而川普是美国第47位总统。贴文现已删除。

川普今天接受福斯新闻（Fox News）访问时说：「他很明白那是什么意思…那代表暗杀，非常清楚易懂。他是不怎么称职，但至少知道那是什么意思。」

川普还称柯米是个「腐败警察」，「他在呼吁暗杀总统」。

柯米昨天在Instagram上说，他上传「今天在海滩散步时看到一些贝壳的照片，我猜想那是一种政治讯息…我没意识到有人会把这些数字和暴力联想在一起。我从没这么想过，但我反对任何暴力，所以我删文了」。

但川普政府官员不接受这番说法，国土安全部部长诺姆（Kristi Noem）说，国土安全部和负责保护总统的特勤局（Secret Service）正在调查，将「适当回应」。

同时，现任FBI局长巴特尔（Kash Patel）说，执法部门「正与特勤局沟通」，将「提供所有必要支援」。

美国国家情报总监加巴德（Tulsi Gabbard）也说，柯米「呼吁采取谋杀美国总统的行动」，「我们全力支持特勤局调查柯米对川普总统生命安全的威胁」。

美国媒体今天报导，特勤局已就贴文询问柯米一些问题。