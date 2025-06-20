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翁山苏姬监禁下过80岁生日 儿子全球募逾8万则祝福

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（法新社仰光20日电） 遭罢黜的缅甸民主领袖翁山苏姬昨天在军政府监禁下度过80岁生日，其子阿里斯为她在全球募得逾8万支祝福影片。翁山苏姬因多项罪名遭判的刑期，恐使她余生都无法获释。

缅甸民主转型十年期间的精神领袖翁山苏姬（Aung San Suu Kyi），在缅甸从军事统治迈向改革开放后成为实质领导人。

但是缅甸军方2021年发动政变夺回权力后，她就一直遭到监禁，罪名从贪污到违反COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫限制，不一而足，目前她正在服长达27年徒刑。

人在英国的翁山苏姬之子阿里斯（Kim Aris）表示：「此时此刻很难庆祝。这样的日子持续已久，我们早就学会忍耐。」

他在翁山苏姬80岁生日前8天跑了80公里，并且向全球徵集影片，一共为母亲募集到超过8万则祝福讯息。

然而被软禁在缅甸首都奈比多（Naypyidaw）的翁山苏姬无法看到这些祝寿影片。

阿里斯说，自翁山苏姬遭到监禁以来，他只在两年前透过书信收到一次来自母亲的讯息。

阿里斯担心翁山苏姬在心脏、骨头和牙龈方面的问题没有获得治疗，「我们对她的处境一无所知」。

缅甸军政府发言人绍敏通（Zaw Min Tun）昨天深夜告诉法新社，翁山苏姬「身体状况良好」，不过他没有就此提供任何进一步细节。

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