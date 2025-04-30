耶路撒冷野火迅速蔓延 以色列派兵支援灭火

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（法新社耶路撒冷30日电） 以色列国防部长卡兹今天下令派兵支援与野火搏斗的消防人员，并称情况为「国家紧急状态」。火势在耶路撒冷附近迅速蔓延，当地主要公路已封闭，沿线居民撤离。

以色列紧急医疗救护组织红色大卫之星（Magen David Adom）通报，目前有数以百计平民面临大火威胁，并表示有16人因吸入浓烟受到轻伤，正在接受治疗。红色大卫之星补充说，警戒等级已升至最高。

以色列警方封锁了连接耶路撒冷（Jerusalem）和特拉维夫（Tel Aviv）的主要公路，并撤离沿线居民，因为一周前遭火势蹂躏的区域，再度爆发森林大火。

卡兹（Israel Katz）在以色列国防部声明中表示：「我们正面临国家紧急状态，必须动员所有可用部队来拯救生命及控制火势。」

以色列媒体报导，耶路撒冷以西约30公里数个社区的居民已被疏散，并播出消防人员与猛烈火势搏斗的画面。

以色列警方透过声明表示，高温和强风导致林区的火势迅速蔓延，迫使至少5个社区的居民撤离。

主管消防部门的以色列国家安全部长班吉维尔（Itamar Ben Gvir）已前往受灾地区，当地每年这个季节经常发生野火。他在一段影片声明中表示，当局正努力调度，为灾区提供更多援助，并撤离受困民众。