联准会理事：若长期维持高额关税 恐需更大幅降息

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（法新社华盛顿14日电） 美国联邦准备理事会（Fed）理事华勒今天警告，如果总统川普长期维持高额关税，联准会降息幅度可能需要大于预期。

法新社报导，川普4月初宣布对大多数美国贸易伙伴徵收全面性关税，以解决华盛顿认为不公平的做法，其中包括10%的全球徵税和针对特定国家的更高税率，尤其是对中国。

对中国以外国家的较高关税已暂停90天，但美国实际平均关税税率将上升至25%。

即使暂停，由于对中国商品徵收高关税，整体平均仍维持在25%左右。

根据联准会理事华勒（Christopher Waller）在密苏里州一场活动发表的演讲稿副本，如果这种税率维持一段时间，「经济成长可能放缓，并大幅提高失业率」。

华勒预计通膨上升「将是暂时的」，但短期通膨率可能高达5%。他并表示，「对产出和就业的影响可能持续更长时间」。

他在谈到联邦公开市场委员会（FOMC）时表示：「如果经济大幅放缓，甚至面临衰退风险，那我预计会支持提前下调FOMC的政策利率，调降幅度将大于我之前预想的。」

他还说，在这种情况下，经济快速放缓，经济衰退的风险可能超过通膨上升的风险。

今年以来，联准会一直将利率维持在4.25%至4.5%水准区间。