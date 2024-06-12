联合国委员会调查以哈战争 控以色列犯下违反人道罪

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（法新社日内瓦12日电） 联合国（UN）一项调查今天得出结论，以色列在加萨走廊战争期间犯下包括「灭绝」在内的违反人道罪。调查中也说，以色列和「哈玛斯」等巴勒斯坦武装团体都犯下战争罪。

由独立调查委员会公布的这项报告，是联合国首度深入调查去年10月7日爆发的以哈战争所得出的成果。

报告写道，以色列犯下战争罪（war crimes）、违反人道罪（crimes against humanity），并违反国际人道法（IHL）和国际人权法（IHRL）。

报告指出：「（以色列）针对加萨平民进行广泛或有系统的攻击。」

报告中还说：「委员会认为，（以色列）犯下灭绝、谋杀、针对巴勒斯坦男人和男孩的迫害、强迫迁移、酷刑、不人道及残忍对待等违反人道罪。」

以色列拒绝接受这项结论，指责联合国委员会抱持「系统性的反以色列歧视」态度。

法新社根据以色列官方数据进行统计，哈玛斯（Hamas）去年10月7日对以色列发动史无前例的袭击，一共造成1194人死亡，其中大多数是平民。这次袭击导致加萨战争爆发。

调查委员会发现，在那次袭击中，哈玛斯和其他巴勒斯坦武装团体的军事部门成员以及巴勒斯坦平民犯下战争罪，并违反国际人道法和国际人权法。

联合国人权理事会（UN Human Rights Council）于2021年5月成立史无前例的调查委员会，负责调查以色列和巴勒斯坦领土上涉嫌违反国际人道法和国际人权法的行为。