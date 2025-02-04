联合国展开全球税收协定谈判 美国宣布退出

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（法新社纽约联合国总部3日电） 联合国成员国今天就一项全球税收协定展开谈判，旨在打击富人与企业的逃税行为，然而美国随即宣布退出谈判。

联合国相关协商委员会主席、埃及官员尤塞夫（Ramy Youssef）表示：「我们的任务很明确，我们必须制定一个架构公约，重新定义国际税收体系的公平性、透明度与平等。」这个委员会预计将运作至2027年。

目前，国际税赋议题大致上由经济合作暨发展组织（OECD）的富裕成员国决定。

法新社报导，开发中国家也正在推动更大规模的国际金融体系改革，并批评自己被排除在决策过程之外。

在非洲国家施压下，联合国大会于2023年着手研拟新的架构税收公约。

经过一年讨论，联合国于2024年底通过未来协定的正式指导原则，但当时包括美国拜登政府在内的数个国家都投票反对内容中所谓的「职权范围」（terms of reference）。

指导原则中概述「对跨国企业公平徵税」和「解决高净值人士的逃税和避税问题」。

根据非政府组织「租税正义联盟」（Tax Justice Network）说法，各国政府每年因避税天堂总计损失约4920亿美元税收。

租税正义联盟指出，这些损失中有近半数（即43%）是由8个国家的税赋政策造成，分别是澳洲、加拿大、以色列、日本、纽西兰、韩国、英国和美国，而这些国家都投票反对上述的「职权范围」。

这样的分歧立即影响委员会本周的首次谈判，委员会首先要决定谈判程序是要采多数决或共识决；若采共识决，则等同赋予每个成员国实质否决权。

欧洲联盟（EU）代表今天主张应采共识决，否则欧盟27个成员国可能不会参加未来的协定。

另一方面，美国则宣布退出谈判进程，美方代表说，这份协定的目标「不符美国的优先要务」，并「令人无法接受地妨碍各国制定符合其公民、企业和劳工利益的税收政策的能力」。（译者：纪锦玲）