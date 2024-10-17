联合国报告：全球11亿人生活在严重贫穷状态

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（法新社纽约联合国总部17日电） 联合国开发计画署（United Nations Development Programme, UNDP）今天发布一份报告指出，全球有超过10亿人正处于严重贫穷状态，其中超过一半是儿童。

去年是二战以来全球各地发生最多冲突的一年，这份与牛津贫穷与人类发展倡议（Oxford Poverty and Human Development Initiative, OPHI）共同发表的研究强调，战争中国家的贫穷率是其他国家的3倍。

联合国开发计画署和牛津贫穷与人类发展倡议自2010年起，每年都会收集来自112个国家、共63亿人口的资料，并发布「多面向贫穷指数」（Multidimensional Poverty Index, MPI）。

这份报告采用缺乏适当住房、卫生条件、电力、烹煮燃料、营养和就学率等指标进行衡量。

联合国开发计画署首席统计师张砚春表示：「2024多面向贫穷指数描绘出令人警醒的画面：11亿人正面临多面向贫穷，其中4亿5500万人生活在冲突阴影下。」

她告诉法新社：「对于生活在受冲突影响国家的贫穷人口来说，取得基本需求的挣扎是场更艰辛和更绝望的战斗。」

这份报告呼应去年的调查结果，即110个国家、61亿人口中，有11亿人面临多面向的极端贫穷。