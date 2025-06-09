联合国秘书长吁世界领袖 勿让深海沦「蛮荒西部」

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（法新社尼斯9日电） 联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）今天在全球海洋峰会开幕式上示警，各国进行深海探勘时应谨慎行事，不能让深海沦为「蛮荒西部」（the wild west）。

各国领袖正在法国尼斯（Nice）参加第3届「联合国海洋会议」（UN Ocean Conference），并就深海采矿争议性规则和全球塑胶污染条约相关条款等问题展开激辩。

美国总统川普（Donald Trump）4月签署行政命令，扩大国内及国际水域的深海采矿行动，并规避全球为监管这个新兴产业所付出的努力，导致相关问题更形迫切。

联合国旗下握有公海海床管辖权的「国际海床管理委员会」（International Seabed Authority）将于7月召开会议，讨论全球采矿规范，以利监管深海采矿活动。

古特瑞斯表示，他支持相关协商谈判，并敦促各国探勘新的采矿水域时「保持谨慎」。

他强调：「深海不能变成蛮荒西部」，这番发言赢得全场热烈掌声。

许多国家反对深海采矿，法国也盼望更多国家在尼斯的海洋峰会上加入暂停开采行列，直到各国更加了解这类行动对生态的冲击。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron），暂停深海采矿堪称「国际要务」。