联合国秘书长：加萨战争正在遭逢「最残酷时期」

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（法新社加萨市23日电） 联合国秘书长古特瑞斯指出，巴勒斯坦人正在承受加萨战争「最残酷的时期」。尽管以色列部分松绑对加萨走廊的长期封锁，却有10多辆运粮卡车被抢。

以色列宣布有限度地恢复援助物资进入加萨走廊（Gaza Strip）之际，也对哈玛斯（Hamas）展开新一轮扩大攻势，希望消灭这个巴勒斯坦武装组织。然而，援助物资才刚开始缓慢进入这片饱受战火蹂躏的土地。

加萨民防组织官员穆哈伊尔（Mohammad al-Mughayyir）告诉法新社，「以色列今天的空袭至少造成71人死亡，数10人受伤，且有为数众多的人在瓦砾堆下失踪」。

古特瑞斯（Antonio Guterres）今天表示，「在加萨的巴勒斯坦人，正在蒙受这场残酷冲突之中，可能是最残酷的时期」。他补充说道，以色列「必须允许并促成」人道救援物资的运送。

古特瑞斯另指出，近日虽然约有400辆卡车获准进入加萨走廊，但实际仅有115辆完成集结。

他在声明中补充：「目前获准的援助量犹如杯水车薪，而实际需要的是如洪水般的支援…与此同时，以军的攻势不断加剧，造成的死亡与破坏程度极为严重。」

联合国世界粮食计划署（World Food Programme, WFP）今天表示，「世界粮食计划署15辆卡车昨天深夜在加萨南部被抢，当时这些卡车正在前往世界粮食计划署支持的面包店途中」。

世界粮食计划署发布声明表示，「饥饿、绝望，以及对于未来是否还会有更多粮食援助的焦虑，正在加剧不稳定情势」，呼吁以色列当局「更快速让更大量的粮援进入加萨」。