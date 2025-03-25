联合国：删砍人道援助 恐致更多儿童身亡

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（法新社纽约联合国总部24日电） 联合国今天警告，削减国际援助可能会终结数十年来在对抗儿童死亡率方面取得的进展，甚至逆转此一趋势。

法新社报导，尽管联合国儿童基金会（UNICEF）、世界卫生组织（WHO）和世界银行（World Bank）的年度报告并未单独点名美国，但事实上，美国总统川普政府已取消美国国际开发总署（USAID）绝大多数计画，这个美国主要海外援助机构先前年度预算为428亿美元。

联合国儿童基金会卫生副主任沙菲克（Fouzia Shafique）告诉法新社：「对我们所看到的情况，全球卫生界最担心不过了。」

这项报告警告，删砍援助经费将在婴儿死亡率已是前几名的国家造成最严重的后果，例如撒哈拉沙漠以南非洲（Sub-Saharan Africa）及南亚地区。

报告说：「简而言之，如果不持续支持拯救生命的服务，许多国家的新生儿和儿童死亡率预计将再次上升。」

全球5岁以下儿童死亡人数在2022年首次降至500人万以下，这项新低纪录代表自2000年以来降幅52%。

根据报告，2023年，5岁以下儿童死亡率持续下滑，死亡人数为480万人，其中1个月以下的新生婴儿死亡人数为230万人。

但沙菲克坚称：「480万人太多了。」

自2015年以来降低儿童死亡率的进展已经放缓，援助资金重新分配用于对抗COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情，而这可能只是危险模式的开始。

联合国儿童基金会执行主任罗素（Catherine Russell）在声明中说：「将可预防的儿童死亡率降至新低是了不起的成就。但如果没有正确的政策选择和足够的投资，我们可能会毁掉这些来之不易的成果。」

她还说：「我们不能允许这种事情发生。」（译者：纪锦玲）