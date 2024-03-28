联合国：海地帮派暴力如灾难 2024年迄今1554死

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（法新社日内瓦28日电） 联合国（UN）今天表示，加勒比海岛国海地的暴力混乱情势如「灾难巨变」，今年迄今已有1500多人死于帮派暴力，且还有更多武器持续流入当地。

联合国人权事务高级专员公署（OHCHR）发布新报告，详述海地的「贪腐、犯罪未受处罚及政府治理不善，加上日益严重的帮派暴力，已如何侵蚀当地法治，并使得国家制度…濒临崩溃」，令海地陷入「灾难般巨变情势」。

赤贫的海地长久以来受暴力冲突所苦，今年2月底更爆发帮派分子联手发动攻势逼迫总理亨利（Ariel Henry）下台，此后冲突大增，国家陷入动荡，暴力受害人数也飙升。

联合国人权事务高级专员公署判定，海地的帮派暴力去年一共造成4451人死亡、1668人受伤，而单在今年前3个月至3月22日为止，又已造成1554人死亡、826人受伤。

联合国人权事务高级专员公署的报告还提到性暴力猖獗，包括妇女遭到帮派成员性剥削、人质遭强奸，以及妇女目睹丈夫被杀后再遭强奸。

报告也强调海地帮派招募及虐待儿童的情况，对象包括男孩和女孩，他们因为担心遭到报复而无法脱离帮派。

联合国人权事务高级专员图克（Volker Turk）在声明中表示：「这些行为全都令人发指，必须立即停止。」