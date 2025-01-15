瑞士与欧盟签订第三套双边协议

完美：已经完成：去年12月底瑞士联邦主席维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)在伯尔尼欢迎欧盟委员会主席乌苏拉·冯德莱恩(Ursula von der Leyen)。 Keystone / Alessandro Della Valle

瑞士身处欧洲中部，却没有加入欧盟。作为一个小国独立于欧洲之外，有很多限制，因此瑞士联邦以签署双边协议来平衡与欧盟之间的关系。前些年瑞士与欧盟之间因为在签署框架协议的问题上无法达成一致，而一度关系紧张，现在双方终于通过谈判签署了一套协议。这标志着一段复杂关系的漫长过程告一段落，翻开了新的篇章。

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瑞士通过签署20项双边协约和100多项其他协议，调节了与欧盟之间的关系。1994年，瑞士与当时还很年轻的欧盟签订了第一套协议。其中包括人员自由流动协议以及有关贸易壁垒、农业、运输和科研的条约。

双边协议的历史

因为相信瑞士早晚会加入欧盟，欧盟向瑞士提供了独特的优惠条件签署了一些协议，这些协议被称为“双边协议”。

10年后，即2004年，又签订了“第二套双边协议”，主要涉及移民和难民问题与申根协议和都柏林协议的挂钩。

至此，一切看似暂时尘埃落定。但随着时间的推移，日常生活中又出现了一些新的需求，例如电力协议。

另一方面，这些双边条约的死板性也日益明显。因为欧盟各成员国在协调本国法律时，速度越来越快，而欧盟也在相应地持续拓展其法律体系。

一些双方联合委员会专门负责监督双边协议的日常运作。而随着时间，那些之前签订的协议不再符合新法的要求，这就无形中增加了这些委员会的工作负荷。而双方在法律领域上也有渐行渐远的趋势。

因此，2008年后，欧盟希望通过制定一个框架协议来平衡与瑞士的关系。这样就能统一解决一些体制上的问题，法律上也能进行自动协调，相关谈判于2014年启动，但却一直毫无进展。

瑞士的特殊利益不再受到关注，欧盟不再为瑞士破例。从2016年开始，欧盟与英国进行脱欧谈判，如果这时向瑞士让步，会增加与英国谈判的难度，也会令其他欧盟成员国产生幻想。

在这种情况下，心灰意冷的瑞士联邦委员会于2021年单方面结束了谈判。欧盟为了表达愤怒，将瑞士排除在“地平线研究计划”之外。

瑞士想从欧盟得到什么？

早在2022年，瑞士就在寻找更新现有的五项内陆市场协议的可能性，这五项协议包括： 人员自由流动、航空运输、陆路运输、技术性贸易壁垒和农业。在电力和食品安全领域瑞士也希望能达成协议；取消将瑞士排除在“地平线计划”之外的规定也是瑞士的愿望。

艰难的新起点：瑞士外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)与欧盟副委员马罗斯·塞夫科维奇(Maros Sefcovic)在框架协议夭折后的首次接触。 Keystone

联邦委员会一直都很清楚，谈判代表团从布鲁塞尔带回来的结果，必须过得了民众这一关。无论是左翼还是右翼党派都一再警告，会将协议呈现在民众面前，投票定夺。因为在国家政策上掌握主动一直是瑞士面对欧洲问题时的指导原则，至少自1992年，加入欧洲经济区(EWR)被民众否决以来就是如此。

瑞士的底线是什么？

从瑞士角度来看，要想得到民众的支持，与欧盟达成的协议必须满足以下大部分(甚至全部)要求： 要有具约束力的规则，保护瑞士的高工资水平免受倾销；保证人民在通过法律时有发言权或至少拥有否决权；不要“外国法官”，即终审法院不能是欧盟的法院；最后，能够自行控制或至少限制进入瑞士的移民人数。

瑞士代表团就是带着这样的目标往返布鲁塞尔400多次。

瑞士通过双边协议得到了什么？

经过2014年的首次失败以及随后持续多年的僵局之后，有一段时间瑞士甚至对找到解决方案不再报有任何希望了。因此，现在取得的结果无疑已经算是一种成功。

瑞士现在将体制问题纳入了个体协约中，与框架协议不同的是，这些协约并不具备全球效益；瑞士也不需自动全部采用欧盟法律，但欧盟的法律需在瑞士受到不断关注，必要时做出调整，瑞士也可以拒绝采纳欧盟法律。瑞士因此如愿保持了独立性；瑞士在达到了经济目的的同时，并未在政治上更接近欧盟。

媒体和政界人士都认为，瑞士代表团在布鲁塞尔取得了能达到的最好成果。因此，正如新苏黎世报(NZZ)所评价的那样，这一系列协议堪称“最大程度的量身定制”，瑞士依然能够在很大程度上将人员自由流动限制在有就业能力的移民身上。

最终，瑞士还可以继续走双边协议的道路。因此，媒体和政客们都认为这是与欧盟签订的“第三套双边协议”。

双边协议解决了哪些问题？

目前联邦委员会仅简单扼要地通报了谈判结果；协议文本尚未公布。瑞士从欧盟获得了一些让步： 瑞士将再次获准参与地平线研究计划(试行)。

瑞士还获得了在出现“严重经济或社会问题”时启动限制移民的附加保障条款的可能性。而具体怎样做尚不明确，瑞士首先必须证明移民造成了经济问题。但直到现在，瑞士经济状况良好，移民数量也一直保持在很高水平。

成果丰硕： 宣布谈判结束。 Keystone / Alessandro Della Valle

迄今为止，双边协议包括五项协议，现在又增加了三项： 电力、卫生和食品安全。瑞士进入欧盟市场所需支付的费用也有了定论：从2030年起每年需支付3.5亿瑞郎(约合28亿人民币)。之前，瑞士每年支付1.3亿瑞郎。

哪些问题尚未解决？

最大的症结仍然是对瑞士高薪的保障，瑞士工会将此作为他们支持整套协议的前提条件。尽管在欧盟未来出现任何不利形势时，瑞士依然可以保证现有的工资水平，但必须在补贴问题上向欧盟让步。也就是说，外国员工的补贴要按照原籍国的水准发放，左翼雇员组织认为这是工资和价格倾销的“入口”。

由于欧盟在这一棘手问题上毫不让步，瑞士只能从内部解决问题。联邦委员会对雇主和雇员代表表示，各社会合作伙伴应设法在出现工资下降时，找到弥补方法。然而，工会阵营变得更加强硬并意识到，他们对协议的支持将起到决定性的作用，因此他们可以利用这一机会，进一步完善普通劳工合同。

就目前而言，协议中会有哪些备注，例如瑞士能否长期参与欧盟计划等问题，仍有待观察；另外，如果瑞士不沿用欧盟的法律，可能受到的制裁也需要受到关注。

所谓的“外国法官”问题也尚未解决。原则上，一个瑞士与欧盟联合仲裁法院将对争端做出裁决。不过，如果涉及欧盟法律，该法院最终会提交欧洲法院处理。

瑞士政治家对第三套双边协议的反应如何？

右翼保守派瑞士人民党(SVP)首先反对这些新协议；左翼在工会的推动下也持反对态度。

2025年伊始，社会民主党(SP)采取的是观望态度；其他主要政党也只表示谨慎乐观。达成共识的是，双边协议的道路应该继续走下去；瑞士的工资水平也必须受到保护。

接下来会发生什么？

下一次瑞士联邦选举定于2027年10月24日举行。观察家们认为，在此之前瑞士不会就协议举行全民公决。

瑞士与欧盟将于春季决定如何批准这些协议，瑞士议会预计将在2026年处理有关这些协议的事宜。联邦委员会希望单独提交那三项新协议，这意味着届时可能会有几次全民公决和全民投票。

相关内容 讨论 提问者： 凯蒂·罗米 瑞欧双边协议对生活在海外的瑞士人有多重要？ 经过几个月的谈判，瑞士和欧盟于2024年12月宣布，关于一揽子双边协议的谈判已经结束。但未来的政治道路依然漫长，因为该协议必须得到瑞士议会的批准，且可能付诸全民公投定夺。 参与讨论 15 赞 查看讨论

(编辑：Samuel Jaberg，提供意见：Matthias Strasser,瑞士广播电视台SRF，编译自德文：杨煦冬/dh)