瑞士军队寻求解决方案，应对无人机杀手挑战

军用无人机技术发展日新月异。 Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved.

数十万架几百瑞郎就能买到的无人机正被广泛用于乌克兰战争中。只需稍加改装，这些无人机就能变成致命的导弹。面对这些从未在战争中以如此规模使用过的武器，瑞士军队必须调整战略。

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“我倾向于使用‘破坏’一词。”瑞士联邦军备局(Federal Office of Armaments, Armasuisse)副局长Thomas Rothacher这样描述乌克兰战争中大规模部署无人机，以及其对传统军备供应系统造成的扰乱。

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当然，无人机的军用由来已久，Rothacher补充道。无人机探测系统的首次测试于2016年进行。然而，专家们对乌克兰战场上无人机执行任务的规模和影响深感震惊。乌军方面希望每年生产和投入作战的无人机数量达到100万架。

瑞士联邦军备局近期成立了工作组。其任务是确保在冲突发生时，为瑞士军队配备足够数量的无人机。这项工作极富挑战，因为无人机开发周期短、创新速度快，与传统的、相当缓慢的武器采购程序截然相反。

无人机自主生产

Thomas Rothacher认为：“大量囤积无人机没有意义。”解决方案的关键是有效组织灵活的企业网络，在短时间内快速生产、改造、进行性能补充并改装无人机，而瑞士在这方面优势明显。

就人口而言，全球还没有几个国家可以和瑞士在无人机方面的经验比肩。苏黎世联邦理工学院(ETHZ)、洛桑联邦理工学院(EPFL)等多所高校的、无数个初创企业都致力于高度专业化无人机和复杂的控制软件的研究。其中一些飞行器陈列在位于图恩(Thun)的瑞士无人机与机器人中心(Swiss Centre for Drones and Robotics)的展厅里。

这位副局长坚信，瑞士生态系统必须留在瑞士。一旦发生武装冲突，瑞士能够很快制造出自己的无人机或将商用无人机重新编程，投入军用。

微型芯片问题

尽管如此，核心问题仍然悬而未决：没有微型芯片，无人机就无法起飞。然而，瑞士制造无人机的企业虽多，却没有一家有能力生产这种芯片。

据Thomas Rothacher介绍，解决方案之一称作“抵押策略”：即用瑞士产品换取微型芯片。但这种策略无法保证到手的芯片是需要的产品。因此，他还在考虑储备保存期较长的、可自由编程的芯片。截至目前，该问题尚未得到妥善解决。

无论如何，瑞士联邦军备局都希望无人机的相关研发取得更快进展。预计最早明年，瑞士军队将对小型无人机进行测试。这类设备可以用几百瑞郎购得，并改装满足军用需求。