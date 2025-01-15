瑞士国防部长维奥拉·阿姆海尔特宣布辞职

瑞士国防部长维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)宣布，她将于3月底辞职。
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1月15日，她在伯尔尼向媒体宣布了这一消息。此前已有关于她要辞职的传言。
现年62岁的阿姆海尔特来自瓦莱州，是中间党成员，自2019年起担任瑞士联邦委员，接替了多丽丝·洛伊特哈尔德(Doris Leuthard)的职务。
当日的新闻发布会原本的主要议题是军队和民防强制服务的重组，但被阿姆海尔特辞职的消息占了上风。
“是时候说再见了”
近几个月，媒体和政治圈不断有人猜测，阿姆海尔特可能在担任瑞士总统后辞职。阿姆海尔特宣布辞职后表示，经过多年从政和在行政部门的工作，“是时候退下来了”。
她向自己的部门、整个联邦委员会-瑞士政府-以及议会表达了感谢。“我并不想说一切都尽善尽美，”她说。然而，“重要的里程碑都已奠定”。
对“日益加剧的两极分化”的担忧
她还指出，她注意到“日益加剧的两极分化以及不断增加对特殊利益的兴趣，并为此感到担忧，”她还说，联邦委员会成员唯一能够自主决定的是辞职时间。
外界对其任期内的军队采购项目造成了额外成本和延误，对此阿姆海尔特表示：“我始终被要求一切都要透明和诚实：只要有问题，就应该上报。”
在被问及将军队升级计划提前至2030年而非2035年的提案时，她回答：“这是一项重要的提案，用于增加军队的资金支持。此事不是一蹴而就的，但它现在出现了。至于进展快慢，是需要评估的。我始终开诚布公地表达联邦委员会的决定。”
谁将成为瑞士下任国防部长？
阿姆海尔特表示，她的继任者应在春季会议期间决定。“无论是一周还是十周的时间，区别并不大，”这位部长在谈到短期决定时说道，“我是一个快速决策并付诸实施的人。”
在瑞士政治中，联邦委员会的新任命是一种相对成熟的程序。有意接替她职位的人现在有足够时间进行准备。联邦委员会的春季会议将于3月3日开始。
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