瑞士就高速公路扩建、租客权利和医疗保险改革进行公投

11月24日，瑞士公民将对联邦议会通过的四项决定进行投票表决。 Keystone / Gaetan Bally

瑞士公民在11月24日(周日)对四项联邦法案进行投票。其中争议最大的是关于全国高速公路扩建的提案。投票结果当天即可揭晓。

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瑞士民众每年要就国家大事进行至多四次投票。11月24日，瑞士人将对议会通过的四项决定进行投票表决。在瑞士各利益团体和政党可以通过全民公决来反对议会的决定，这意味着对于每项议题，至少要征集到5万个支持举行公投的签名。

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具体来说，本次公投涉及以下四项议题：

扩建瑞士高速公路网的主要路段

更严格的出租房转租规定

放宽房东因自用需求而解除租约的条件

统一医疗服务费用的分摊方式。

根据瑞士广播公司(瑞士资讯swissinfo.ch的母公司)的调查，如果瑞士选民在11月初投票，那么各项议案的支持者和反对者会势均力敌。其中，关于高速公路扩建和房东解约条件放宽的提案会被否决。而统一医疗费用分摊方式和严格管控租房转租等提案则会获得通过。

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反对扩建高速公路的全民公决

瑞士国土面积较小，其最长的高速公路A1也不过422公里，连接东西两端。然而，A1不仅是瑞士最长的高速公路，也是交通最为拥堵的路段。瑞士联邦统计局的数据显示，2023年A1高速公路因交通堵塞而损失的时间总计达16’279小时，比上一年增加了17%。全球定位系统(GPS)提供商TomTom的一项国际排名显示，瑞士大城市周边的高速公路路口是全球车速最慢的地方之一。

为了改善这种状况，政府向议会提出了六个高速公路扩建项目，其中四个涉及A1高速公路。议会批准了这一揽子项目，预计耗资约50亿瑞郎(合人民币407亿元)。

瑞士高速公路以紅色標示。六個擴建項目中有四個項目(標有施工現場標誌)涉及到全長410公裏、瑞士最長-也是堵車情況最嚴重的A1高速公路(粗線)。 swissinfo

三个月内，反对扩建的团体便收集了10万个签名，是举行公投所需签名数的两倍。这项公投得到了绿党和社会民主党的支持。这些项目的反对者强调，必须发展可持续交通，扩大公共交通服务，而不是扩建高速公路。他们担心，路越修越宽，车流反而会越来越多。

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如果反对票和支持票的结果接近，瑞士农民的态度可能是关键。作为传统的保守派选民，他们很可能会支持扩建工程。然而，扩建道路不可避免地会侵占农田，令他们陷入两难。

遍地租客的国家

瑞士选民还将就两项租赁法修正案进行投票。由于瑞士大多数人并不自有房产，因此这些改革将影响到大部分人口。根据联邦统计局的数据，大多数家庭居住在出租房或合作社建房(cooperative housing)中。截至2022年底，这一比例为61%，即220万个家庭。这一比例远高于欧洲平均水平。

什么是合作社建房，请参阅：

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这两项修正案将使房东处于更有利的地位，因此租户协会发起了反对这两项改革的全民公决。

根据新规定，房东可以更轻松地阻止租客转租其房产。例如，当转租租金明显高于市场价时，房东可以拒绝租客“滥用”转租权利。议会和政府指出，在线平台的普及导致此类转租现象激增。

立法者还希望放宽房东提前终止租约的条件，使其在有自用需求时更容易收回房产。

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关于医疗保险的又一次公投

第四项议题再次聚焦于医保。尽管强制医疗保险给瑞士家庭带来的负担越来越重，但在2024年6月的投票中，两项旨在降低保费的公民动议遭到否决(英)。

这次的焦点转向医保服务的资金来源问题。选民将表决一项改革方案，目标是通过增加门诊治疗的比例，来减轻参保人的保费负担。具体做法是统一门诊和住院(即在医院过夜的治疗)费用的分摊方式。

根据新规定，各州必须向保险公司支付净费用(扣除自保费)的26.9%。目前，各州只承担住院治疗费用，不承担门诊治疗费用。这项改革旨在纠正现有的不当激励机制。例如现行制度中，住院手术后患者必须留院观察一晚，实际上未必有此必要。

对《医疗保险法》的这一拟议修正案并非一蹴而就的解决方案。经过14年的努力，议会于2023年12月批准了该修正案。据联邦公共卫生局称，这是法案自30年前实施以来最全面的一次修订，每年可节约4.4亿瑞郎的成本。

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该法案之所以付诸表决，是因为工会要求就其进行全民公决。他们认为，新的费用分摊方式会影响老年人护理的服务质量，并对养老院工作人员造成进一步的压力，因为各州在决定所提供服务方面的话语权将降低，而私营企业将有更大的话语权。

少数人的决定

并非所有居住在瑞士的人都能在11月24日投票。只有年满18周岁且未受监护的瑞士公民才有资格就全国性议题进行投票。居住在国外的瑞士公民必须提前登记。总计约550万人具备投票资格。这一数字略低于瑞士900万总人口的三分之二。

居住在瑞士但未取得瑞士国籍的人不能投票，尽管他们约占瑞士人口的四分之一。

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通常只有约一半的合格选民会参与投票。统计局的数据显示，过去十年间，瑞士的年均投票率在41%至57%之间。这意味着，通常只需约150万票便能决定一次公投结果。而对于涉及宪法修改或特定国际条约的投票，除了过半数民众选票外，还必须得到大多数州的支持，不过这与11月24日的公投议题无关。

(编辑：Samuel Jaberg，编译自英文：中文编辑部/xy)