瑞士是否扩建高速公路？选民说了算

瑞士联邦委员会希望消除高速公路的瓶颈问题。瑞士选民将于11月24日对该提案作出决定。 Keystone / Gaetan Bally

瑞士政府想要解除高速公路网的瓶颈问题，将伯尔尼到苏黎世和洛桑到日内瓦路段的A1高速公路拓宽为至少六车道。这项基础设施扩建项目预计耗资53亿瑞郎，反对这项计划的群体成功发起复决，瑞士选民将于11月24日对此进行投票。

7 分钟

閱讀本文繁體字版本請 點擊此處

相关内容

相关内容 我们关于瑞士政治的时事通讯 浓缩的瑞士政治：公投选举、议会议政和切中时弊的新观点。一份时事通讯中，有您发表观点所需的一切信息。 更多阅览 我们关于瑞士政治的时事通讯

A1高速公路连接了瑞士的东部和西部，全长410公里。它不仅是瑞士最长的高速公路，也是堵车情况最严重的高速公路。根据联邦统计局(BFS)的数据，2023年全年的拥堵总时长达16’279小时。

为了解决A1高速公路的拥堵问题和全国公路系统的其他棘手问题，联邦委员会向议会提议，出资资助六条高速公路的扩建项目，其中五个项目位于瑞士德语区，另一个在法语区。

瑞士议会于2023年9月批准了这些扩建项目，以瑞士交通俱乐部(VCS)和交通政策环保组织UmverkehR为首的一个很大的联盟出于环保目的，立即发起了名为 “停止迷恋高速公路”的复决。

在三个月内，他们共征集到10万个签名，是所需签名数的两倍。这次公投得到了绿党和瑞士社会民主党等群体的支持。

扩建计划的具体内容是什么？

联邦委员会希望通过“战略发展计划”(STEP)在国家公路网的运营、维护和局部扩建方面进行投资，从而维持高速公路网的正常运行。每四年联邦会提交一个扩建计划，向议会征求意见。

这次全民公决所针对的2023年扩建计划包括六个高速公路扩建项目。在瑞士西部，A1高速公路轴线(Le Vengeron日内瓦- Coppet沃州-Nyon沃州)将在两个路段上拓宽为双向三车道，全长约19公里。

在瑞士德语区，涉及的路段是Wankdorf-SchönbühlBE(伯尔尼)路段和Schönbühl-KirchbergBE路段，前者将由六车道拓宽为八车道，后者将由四车道拓宽为六车道。Fäsenstaub隧道路段、Rhein隧道BS/BL(巴塞尔)路段和Rosenberg隧道SG(圣加仑)路段的车道将扩大一倍。

支持者的理由是什么？

联邦委员会希望提高瑞士高速公路的功能性和安全性，消除在重要地段上的瓶颈，从而改善交通流动质量。

这些项目的宗旨是防止交通堵塞时，机动车辆回流到州级和市级公路上，因为这些分流到城市地区的交通会影响到了居民的生活质量。

该提案的支持者认为，随着瑞士人口的不断增长，有选择地扩建严重拥堵的高速公路路段并使其拥有现代化面貌是绝对必要的。

要想满足日益增长的交通需求，必须拥有适应性强、功能强且可靠的基础设施。瑞士旅游俱乐部(TCS)主席彼得·戈茨基(Peter Goetschi)说，畅通无阻的交通是自由、就业和繁荣的象征。

对于支持者来说，保证供应也是一个重要因素，比如商业协会就强调，高速公路对于货运具有系统性的重要意义。

反对者的理由是什么？

发起公投的联盟认为，扩建高速公路的计划不符合瑞士在批准《巴黎协定》时设定的气候目标。目前，道路交通排放的二氧化碳占瑞士总排放量的三分之一。

瑞士交通俱乐部认为，当务之急应该优先考虑可持续交通，扩大公共交通服务，而不是扩大高速公路网，对该组织来说扩建计划“夸张而过分”。

每一条新路都会带来吸引效应，即带来更多的交通流量。该提案的反对者认为供应创造需求， “瑞士会被水泥覆盖”。这将破坏景观，农田和林地，适合生物多样性的地区和休闲区会被毁坏。

反对这一扩建道路基础设施计划的人还批评，该项目的成本“过高”。UmverkehR组织说这是“完全的浪费”。他们说这些项目耗资约53亿瑞郎(约合人民币400亿元)，这还不包括未来的维护费用。

虽然扩建项目的资金来自汽油税和车辆税，但“民众要为交通造成的：事故、噪音、污染、健康问题、气候和环境破坏买单”，UmverkehR补充道。

谁支持扩建高速公路？

联邦委员会和议会支持扩建高速公路计划。在最重要的政治团体中，右翼政党，尤其是瑞士人民党，最支持这项计划。

旅游俱乐部和交通俱乐部等汽车协会以及瑞士贸易协会(SGV)和经济联合会(economiesuisse)等商业组织也支持这项扩建计划。

这些组织联合起来组成了“支持确保高速公路安全”联盟，并打出“为了前进中的瑞士”的口号，开展“支持”投票宣传。

谁反对扩建高速公路？

由环境和气候保护组织以及左翼政党组成了大型的反对联盟。

这些组织包括绿色和平组织、世界自然基金会、瑞士气候联盟、鸟类保护组织以及绿党和社会民主党。

环境医生组织和瑞士反噪音联盟以及生态农民组织Uniterre和小农协会也加入了反对联盟的阵营。

(编辑：Samuel Jaberg，编译自德文：杨煦冬/gj)