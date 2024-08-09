瑞士绿党就女性退休年龄投票提出诉讼

自本周曝出联邦对养老金系统的预测出现重大计算错误后，绿党(GRÜNE/Les VERT-E-S)正在就2022年提高女性退休年龄的投票提出诉讼。
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绿党秘书长拉赫尔·埃斯特曼(Rahel Estermann)周三(8月7日)告诉瑞士新闻通讯社Keystone-SDA，他们计划在一个瑞士法语区州(日内瓦州)和一个德语区州(苏黎世州)起诉。
此次起诉将以个人代表绿党的方式提交。该党打算将这个诉讼一直推到联邦最高法院。
埃斯特曼以此即证实了Tamedia媒体集团旗下各报早些时候发布的相应信息。埃斯特曼说，绿党已于周三做出最终决定。该党认为胜诉的可能性很大。
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瑞士养老保险被算错了数十亿，威胁政府公信力？
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过去十年当中，瑞士政府至少在三次与选民息息相关的议题上发生了计算错误。政界人士警告说，这会威胁到这个世界最受信任政府之一的公信力。
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本周二坊间曝出消息，由于计算程序中的两个公式有误，联邦社会保险局高估了自2019年起的养老金支出。从2027年起，高估的金额约为5亿瑞郎(约合人民币41.75亿元)。而2028年的实际支出可能会比估算少10亿瑞郎(约合人民币83.5亿元)。2030年的差额将达到20亿瑞郎(约合人民币167亿元)，到2033年差额将高达40亿瑞郎(约合人民币334亿元)。而此前预计，到2033年赤字将超过70亿瑞郎(约合人民币584.52亿元)。
瑞士工会联合会、绿党及社会民主党(SP/PS)妇女部随后即对2022年将妇女退休年龄从64岁提高到65岁的投票提出质疑。本周二他们当中有人呼吁重新就此投票。
当时这个提案只以微弱多数(50.5%)获选民通过。而各工会和左翼党派都认为，错误的预测是选民投票支持提高女性退休年龄的主要原因。
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瑞士女性退休年龄将提高至65岁
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瑞士选民于今日(9月25日)举行全民公投，赞成对养老和遗属保险(AHV / AVS)体系进行改革，将女性退休年龄从现行的64岁提高至65岁。
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社会民主党妇女部联合主席塔玛拉·富尼切洛(Tamara Funiciello)告诉 Keystone-SDA，她们希望在周四(8月8日)的会议上讨论就投票起诉的问题，然后再做决定。
法律专家对此类诉讼胜诉的可能性给出了不同的评估。
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瑞士逮捕一位加拿大籍间谍嫌疑人
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本周四(8月8日)瑞士媒体报道，援引未具名情报来源的消息称，一名加拿大籍朝鲜问题专家、前联合国官员因涉嫌间谍罪在瑞士被拘留，此人很可能是为中国工作。
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2024年上半年，瑞士移民人数略有下降
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瑞士政府于周四(8月8日)表示，2024年上半年，瑞士净移民人数同比减少6237人，降至40'963人。
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瑞士科研人员发现北京雾霾的来源
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在一项国际研究中，保罗·谢尔研究院(Paul Scherrer Institute)的科研人员已经辨认出中国首都空气污染物的源头。他们发现，雾霭的来源因冬夏季节变化而有所不同。
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数字生活可在2050年前减少20%的能源消耗
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瑞士保罗谢尔研究所(PSI)和苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)的研究人员进行了一项研究，他们认为到2050年，日常生活的数字化可能导致能源消耗相比2020年减少10%-20%。该研究的计算基于一个能源系统模型，同时考虑了社会生态因素。
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养老遗属保险支出比预测少6%
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2033年，养老遗属保险(简称AHV/AVS)预计支出约40亿瑞郎(约合人民币335亿元)，比先前的计算结果低约6%。8月6日(周二)，瑞士联邦社会保险局对养老遗属保险的财务预期做了相应调整。
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一年以来，瑞士跨境通勤人数增长了3%。截至6月底，大约39.9万持G类居留许可的人在瑞士工作。
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总部设在瑞士的全球环保组织—世界自然基金会(WWF)的一项调研显示，正值烧烤季，瑞士商家正在想尽办法促进肉类消费。
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瑞士公寓楼价格上涨，办公楼价格停滞
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2024年第二季度瑞士投资性房地产的市场价格存在差异。公寓楼的价格持续上涨，而办公用房产的价格则停滞不前。
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8月1日这天，数百人齐聚乌里州的吕特利草地(Rütli)共度瑞士国庆，聚焦联结瑞士不同地区的团结纽带。值得注意的是，今年的庆祝活动没有一位联邦委员会成员到场。
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瑞士铁路客运量屡创新高
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乘客们不断涌向瑞士铁路。据报道，瑞士铁路客运量继第一季度创下纪录后，在2024年第二季度又达到新高。从4月到6月，瑞士铁路共记录了57.8亿客运公里。
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惹人厌还是有远见？瑞士将就“66岁退休”议案投票
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Despite last month’s nationwide vote that rejected the idea of raising the Swiss retirement age, the Swiss Employers' Association is keen to increase the retirement age to 66.
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