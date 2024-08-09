瑞士绿党就女性退休年龄投票提出诉讼

反对将女性退休年龄由64岁提高到65岁的抗议者们。 KEYSTONE

自本周曝出联邦对养老金系统的预测出现重大计算错误后，绿党(GRÜNE/Les VERT-E-S)正在就2022年提高女性退休年龄的投票提出诉讼。

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Deutsch de Grüne reichen Abstimmungsbeschwerde zum Frauenrentenalter ein 原版 更多阅览 Grüne reichen Abstimmungsbeschwerde zum Frauenrentenalter ein

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绿党秘书长拉赫尔·埃斯特曼(Rahel Estermann)周三(8月7日)告诉瑞士新闻通讯社Keystone-SDA，他们计划在一个瑞士法语区州(日内瓦州)和一个德语区州(苏黎世州)起诉。

此次起诉将以个人代表绿党的方式提交。该党打算将这个诉讼一直推到联邦最高法院。

埃斯特曼以此即证实了Tamedia媒体集团旗下各报早些时候发布的相应信息。埃斯特曼说，绿党已于周三做出最终决定。该党认为胜诉的可能性很大。

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本周二坊间曝出消息，由于计算程序中的两个公式有误，联邦社会保险局高估了自2019年起的养老金支出。从2027年起，高估的金额约为5亿瑞郎(约合人民币41.75亿元)。而2028年的实际支出可能会比估算少10亿瑞郎(约合人民币83.5亿元)。2030年的差额将达到20亿瑞郎(约合人民币167亿元)，到2033年差额将高达40亿瑞郎(约合人民币334亿元)。而此前预计，到2033年赤字将超过70亿瑞郎(约合人民币584.52亿元)。

瑞士工会联合会、绿党及社会民主党(SP/PS)妇女部随后即对2022年将妇女退休年龄从64岁提高到65岁的投票提出质疑。本周二他们当中有人呼吁重新就此投票。

当时这个提案只以微弱多数(50.5%)获选民通过。而各工会和左翼党派都认为，错误的预测是选民投票支持提高女性退休年龄的主要原因。

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社会民主党妇女部联合主席塔玛拉·富尼切洛(Tamara Funiciello)告诉 Keystone-SDA，她们希望在周四(8月8日)的会议上讨论就投票起诉的问题，然后再做决定。

法律专家对此类诉讼胜诉的可能性给出了不同的评估。