瑞士贩卖人口案件数量增加

去年瑞士打击人口贩卖平台(Plateforme Traite)共记录了197名受害者，这比2022年增加了11%。
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男性受害者的人数持续增长，但受害者中女性依然占大多数(75.5%)。据该平台周二(7月30日)发表的新闻稿解释，男性受害者人数之所以出现增长，这主要是因为对人口贩卖意识的增强，以及相应检查越来越侧重于以男性为主的活动领域。这个打击人口贩卖平台汇集了四个专门为受害者提供咨询和援助的服务机构。
去年发现的劳工剥削受害者人数也在增加，47%的受害者被确认遭受过这种形式的剥削(2021年为33%，2022年为44%)，这些数字包括被迫从事盗窃或贩毒等非法行为的人。该平台称，由于他们对警方、医院，以及那些向移民或暴力受害者提供援助的组织开展了提高意识的工作，才出现了这一增长。
大多数受害者是非洲人
这种形式的受害者往往不被视作受害者，也得不到应有的权利，对此瑞士打击人口贩卖平台提出强烈谴责。这些受害者甚至会因非法居留受到起诉、被驱逐出境，而犯罪人却极少会被追究法律责任。
该平台成员在2023年中共帮助了488人，其中包括新发现及以前确认的受害者。2023年新发现的受害者来自55个国家，匈牙利、刚果民主共和国、喀麦隆和索马里是最常见的原籍国。大多数受害者来自非洲国家(56%)，接下来是欧洲(17%)、拉丁美洲(14%)和亚洲(12%)。
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