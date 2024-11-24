瑞士选民反对扩建高速公路及赋予房东更多权利

瑞士政府嚮議會提出了六個高速公路擴建項目，其中四項涉及A1高速公路。

反对扩建高速公路，赞成新的医疗费用分摊模式，反对房东在有自用需求时更容易驱逐租客、收回房产，以及否决更苛刻的转租章程：瑞士选民在周日的投票中就一系列议题表达了自己的意见，而支持方与反对方的意见持续胶着，悬念直至最后一刻才揭晓。

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民意调查机构和多位政治分析家此前曾预测，随着今日投票结果出炉，今天势必是令人神经紧绷的一天，而最终事实证明：他们的判断是准确的。在周日付诸公投的四项议题中，获胜票数占比最多的也仅为53.8%(房东有自用需求时可提前终止租约)。尽管瑞士政府设法避免了在此次公投涉及的四项议题上全盘皆输(这也是事先猜测的另一种结果)，但在其重磅力推议题的投票中，瑞士政府却切切实实地遭遇了挫败：大肆宣传、备受瞩目的高速公路扩建项目遭选民否决。此次公投投票率为45%。

外部内容

高速公路-瑞士选民对预计耗资50亿瑞郎的扩建项目不以为然

瑞士政府酝酿已久的道路基础设施扩建计划无奈碰壁：经过激烈的意见角逐，52.7%的选民对这项雄心勃勃、预计会耗资50亿瑞郎(约合人民币405.28亿元)的高速公路扩建项目予以否决。这个已于去年获得议会批准的一揽子项目，涉及对瑞士高速公路网络中的六条关键路段进行拓宽或新建，尤其是首都伯尔尼附近以及日内瓦和洛桑之间交通流量大的繁忙路段。

瑞士高速公路以紅色標示。六個擴建項目中有四個項目(標有施工現場標誌)涉及到全長410公裏、瑞士最長-也是堵車情況最嚴重的A1高速公路(粗線)。 swissinfo

周日，绿党为历史性地否决了 “过时陈腐的交通政策”而雀跃欢呼。绿党与左翼政党以及生态保护团体携手，以该项目或对环境造成的影响，以及对扩建高速公路只会带来更大的交通流量、造成更多交通拥堵的担忧为论据，开展了一系列游说宣传活动。他们要求，现在需将原本计划用于扩建高速公路项目的资金，转而投入扩大公共交通服务、活跃通勤(譬如鼓励出行者选择步行或骑单车)以及对现有高速公路进行修葺翻新。

该项目的支持者则认为，近年来瑞士交通拥堵问题不断加剧，需要进行资金投入才能应对瑞士人口急遽增长所带来的需求。瑞士联邦交通部长阿尔伯特·罗斯蒂(Albert Rösti)在游说宣传期间接受瑞士德语公共电视台SRF采访时表示，新的(待建或需拓宽的)公路应该被放置在总体战略的大背景下去看待，而这套总体战略已经涵盖了对公共交通和其他形式的出行方式进行资金投入、以改善现状。

然而民意调查显示，支持阵营最初的高涨势头，却在宣传期间逐渐消退，最终导致铩羽而归，正如一位持右翼立场的政界人士在周日形容当前局势： “始料未及、令人蒙羞的重大挫折和严重打击”。另一位参与游说活动的中间党派政界人士法比奥·雷加兹(Fabio Regazzi)向瑞士德语公共电视台SRF坦言，这一结果显示了瑞士民众“一定程度上的转变”。在雷加兹看来，如果放到几年前，这样的投票议题会很容易被(选民)接受和采纳。

房屋租赁法修订案正反方票数旗鼓相当

周日，逾多数选民(53.8%)还否决了一项旨在放宽房东提前终止租约的条件，使其在有自用需求时更容易收回房产的法律修订案。于此同时，51.6%的选民对一项计划对公寓和其他房产(住宅及商业地产)的转租加强管制的修订案予以驳回。

这两项议题赢得了瑞士居民广泛关注，因为租赁法修订案一旦获得通过，势必会影响到生活在瑞士的大多数人。作为当之无愧的租房大国，在瑞士，租房者约占总人口的60%，这一比例也让瑞士成为欧洲租房者比例最高的国度。

面对房东在有自用需求时更容易驱逐租客、收回房产的修订案，几乎法语区的所有州都予以否决，而在长期饱受住房短缺困扰的日内瓦州，反对声尤为高亢，当地参与投票的选民中67.8%的人都投出了反对票。

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周日的投票是基于议会于去年批准了两项由右翼政客发起的、让房东从中受益的租赁法修正案而进行的。颇具影响力的全国租户协会(Asola) 批评这两条法律修订案是房地产游说团体对租客权益的侵蚀和攻击，据此发起了双重复决。

对房东在有自用需求时更容易驱逐租客、收回房产这一修订案持反对意见的人警告称，该法条将促使房东更容易以个人使用为借口终止租约，并将租户赶出租住的公寓。他们指责房东试图利用住房短缺的社会现有背景，以更高的价格重新出租名下的房屋。房地产界和右翼政党人士则认为，法律修订是非常有针对性的、公平的，且在现行法律的基础上进行了进一步的澄清。

根据新的转租条款，房东将拥有更大的自由度来阻止租户转租该房屋。譬如，房东可以拒绝 “滥用 “转租，例如，如果转租期限超过两年，或者如果该房屋转租价格过高，那么房东可以拒绝租户将其转租。

瑞士德语公共电视台SRF将周日的投票结果描述为对最初支持租赁法改革的中右翼政党的“一记开炮警告“。

“选民们对租赁法中有利于业主利益的干预条款提出了批评，”该媒体报道指出。议会将于2025年审议和讨论租赁法中旨在限制不公平租金纠纷的更多内容。届时新的条款如若获得通过，租户将更难面对高昂租金采取法律行动。到目前为止，议会中对新条款持支持立场的议员占据多数。但瑞士德语公共电视台SRF表示，今天的投票结果，可能会促使一些政界人士“重新评估形势”。

医疗保健-选民批准了罕见的医疗制度改革

最终，约54%的选民采纳了一项颇为复杂的医疗提案，该提案旨在将医疗费用重新分摊，增加门诊诊疗量，并抑制费用昂贵的住院治疗（即在医院接受外科手术后至少住院一晚）。

这一投票结果，意味着一种新的医疗费用分摊模式将在未来几年内生效，各州和医疗保险公司将根据一套标准化模式为不同类型的医疗服务提供资金。目前，各州用各自的税收收入至少支付55%的住院费用，但完全不承担门诊治疗费用；而今后，两者的费用分摊将依据统一分摊公式计算-即各州负责净费用(扣除自保费)的26.9%；医疗保险公司负责最多73.1%。

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来自中右翼激进自由党的雷吉娜·索特(Regine Sauter)在周日接受采访时表示，这一结果堪称“瑞士医疗体系(发展进程中)的一座里程碑”。她对瑞士德语公共电视台 SRF称，这一提案的通过，不仅将促进和增加门诊治疗，还表明瑞士医疗体系是“有能力进行改革的”。回溯历史，和养老金体系一样，瑞士医疗系统的改革方案往往很难获得选民的支持。

反对阵营对门诊治疗的好处并不存在质疑，但认为改革不足以解决核心问题：也就是强制保险成本还在逐年稳步上升。因反对改革而发起此次复决的工会也警告称，私营保险公司在养老院的影响力越大，对护理服务就越不利。

虽然他们位于在瑞士南部和西部的法语区说服了大多数选民，但由于德语区更多人投出了赞成 票，因此反对阵营整体被淘汰出局。与此同时，他们也承认自己明显处于劣势：社会民主党政治家大卫·罗斯(David Roth)在接受瑞士德语公共电视台SRF采访时表示，毕竟，他们的对手是“瑞士最强大的游说团体之一”-医疗保险公司和其他医疗保健协会。

(译自英文：张樱/dh)