瑞士：欧洲人口走私新热点

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新冠疫情爆发五年后，世卫组织仍在等待来自中国的数据
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新冠疫情爆发五年后，世界卫生组织(WHO)仍在等待中国提供相关数据。世卫组织再次要求中国给予配合，而中国政府显然害怕被追究造成这场灾难的责任。
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越来越多的瑞士人选择使用仿制药
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为鼓励更多人使用仿制药以替代品牌药物，瑞士采取了多种措施，如今这些措施已初见成效。
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移民问题最容易让瑞士人“动气“
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移民、援助乌克兰和防疫措施是最让瑞士人两极分化的三大议题-无论是从观点还是情感的角度来看。12月9日公布的一项就瑞士德、法语区2500名选民政治观点的调查得出这一结论。
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瑞士成年人的基本技能高于国际平均水平
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在一项国际比较调研中，瑞士成年人在阅读、日常运算和问题解决等基本技能方面的表现高于平均水平。不过，阅读和问题解决能力仅略高于平均值。
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瑞士政府否决针对超级富豪的遗产税提案
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瑞士青年社会党(JUSO)于今年年初提交一项动议，要求对超过5000万瑞郎(约合人民币4.6亿元)的遗产征收50%的税收，用于应对气候变化。瑞士政府否决了一项大幅提高超级富豪遗产税的提案，此举降低了该提案在全民公投中获通过的可能性。
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瑞士名城卢塞恩将对旅游大巴征收高额停车费
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卢塞恩是中国游客喜欢光顾的城市，他们往往随团乘旅游大巴前来。最近卢塞恩市议会最近通过了一项新的停车收费制度，旨在减少市中心的旅游大巴数量。这一措施在瑞士尚属首次，预计将对城市交通和旅游业产生深远影响。
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瑞士研究：家庭照顾者难幸福
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苏黎世大学的一项研究结果显示：长期照护家人对个人的福祉有负面影响。该研究结论来自对荷兰、德国和澳大利亚28'663名家庭照顾者的数据分析。
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瑞士房地产市场：不是不想买，只恨价太高
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瑞士的房地产市场近期略有放缓。但这并非由于供应量增加，而是因为价格上涨，从而抑制了需求。
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医疗保险：瑞士消费者眼中的“最差服务”
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据消费者保护组织收集的1’200份报告显示，瑞士消费者今年的大多数投诉都指向医疗保险公司。
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82%的瑞士人支持在学校禁用手机
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上周日(12月15日)发布的一项民调显示，绝大多数瑞士居民(82%)希望在学校禁用手机。即使是年轻人也支持这一措施：64%的18-25岁年轻人表示支持实施禁令。
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