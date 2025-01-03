瑞士：欧洲人口走私新热点

瑞士正日益成为人口走私与贩卖的目标。 Keystone-SDA

瑞士联邦警察局(Fedpol)近日发布报告，指出瑞士正日益成为有组织犯罪，特别是商业性人口走私的目标，而后者是欧洲增长最快的犯罪市场。这份报告显示出，瑞士受此影响的程度非常严重。

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根据联邦警察局12月18日发布的声明，这份取代2014年版本的新报告详细说明了国际危机和日益增加的移民流动如何推动人口走私活动。根据欧洲刑警组织的数据，目前有54个走私网络在欧洲活动。

联邦警察局强调，欧盟已持续加大打击此类犯罪的力度。新的立法及2021-2025年欧盟行动计划旨在促进信息交流和警方合作，以应对人口走私和贩运问题。而瑞士作为申根成员国，积极参与了这些努力。

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报告称，人口走私者提供多种服务，一次走私行动的费用从几百到几千瑞郎不等。

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