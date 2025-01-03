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瑞士：欧洲人口走私新热点

瑞士正日益成为人口走私与贩卖的目标。
瑞士正日益成为人口走私与贩卖的目标。 Keystone-SDA

瑞士联邦警察局(Fedpol)近日发布报告，指出瑞士正日益成为有组织犯罪，特别是商业性人口走私的目标，而后者是欧洲增长最快的犯罪市场。这份报告显示出，瑞士受此影响的程度非常严重。

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根据联邦警察局12月18日发布的声明，这份取代2014年版本的新报告详细说明了国际危机和日益增加的移民流动如何推动人口走私活动。根据欧洲刑警组织的数据，目前有54个走私网络在欧洲活动。

联邦警察局强调，欧盟已持续加大打击此类犯罪的力度。新的立法及2021-2025年欧盟行动计划旨在促进信息交流和警方合作，以应对人口走私和贩运问题。而瑞士作为申根成员国，积极参与了这些努力。

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报告称，人口走私者提供多种服务，一次走私行动的费用从几百到几千瑞郎不等。

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瑞士成年人在掌握基本技能方面高于平均水平。

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2024年2月8日伯尔尼，瑞士青年社会党(Swiss Young Socialists party, JUSO)成员提交公民动议签名。

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瑞士政府否决针对超级富豪的遗产税提案

此内容发布于 瑞士青年社会党(JUSO)于今年年初提交一项动议，要求对超过5000万瑞郎(约合人民币4.6亿元)的遗产征收50%的税收，用于应对气候变化。瑞士政府否决了一项大幅提高超级富豪遗产税的提案，此举降低了该提案在全民公投中获通过的可能性。

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中国旅行团经常乘大巴在卢塞恩市中心停留。

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瑞士名城卢塞恩将对旅游大巴征收高额停车费

此内容发布于 卢塞恩是中国游客喜欢光顾的城市，他们往往随团乘旅游大巴前来。最近卢塞恩市议会最近通过了一项新的停车收费制度，旨在减少市中心的旅游大巴数量。这一措施在瑞士尚属首次，预计将对城市交通和旅游业产生深远影响。

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瑞士研究发现，家庭照顾者每天照护亲人的时间越长，其幸福感就越低。

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瑞士研究：家庭照顾者难幸福

此内容发布于 苏黎世大学的一项研究结果显示：长期照护家人对个人的福祉有负面影响。该研究结论来自对荷兰、德国和澳大利亚28'663名家庭照顾者的数据分析。

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欧洲越来越多的学校限制手机的使用。

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82%的瑞士人支持在学校禁用手机

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更多男性沦为瑞士人口贩卖受害者

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2022年，卢塞恩举行的反人口贩卖及现代奴役示威活动。

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瑞士人口贩卖受害者超过200人

此内容发布于 去年，317人参加了由瑞士德语区打击贩卖妇女和妇女移民问题专家小组FIZ (Specialist Unit for Trafficking in Women and Women’s Migration)实施的保护计划。其中四分之三的案件涉及人口贩卖受害者。

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瑞士打击贩卖人口平台已正式启动

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