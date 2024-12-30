移民问题最容易让瑞士人“动气“

移民、援助乌克兰和防疫措施是最让瑞士人两极分化的三大议题-无论是从观点还是情感的角度来看。12月公布的一项就瑞士德、法语区2500名选民政治观点的调查得出这一结论。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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70%的受访者认为近年来社会凝聚力下降。瑞士公益协会智库Pro Futuris和墨卡托基金会12月公布的调研结果显示，一半以上的瑞士人希望看到政府加强对移民的限制。公开支持放宽移民政策的人让很大一部分瑞士人感到反感。
调查指出，半数以上的受调者认为，限制个人自由是抗击疫情的必要措施，但四分之一的人对此持反对观点。
在福利国家运作、妇女平等和保护性少数群体方面，民众情绪两极分化现象最小。这表明瑞士人非常重视福利国家和社会平等。Pro Futuris写道：”更多的人希望看到福利国家民众福祉的扩大，而不是减少，即使这是以增加税收为代价的。”
瑞士右翼保守党人民党(SVP)和左翼社会民主党(SP)的支持者更容易情绪化、极端化，并对不同观点者持有敌对情绪。同时，老年人和政治活跃人士也更容易情绪化。
调查显示，参与志愿工作、对政府和媒体信任度较高的人群中，两极分化程度较低。与其他政党的选民相比，人民党选民认为自己最不愿意妥协。与此同时，年轻人在政治问题上则表现出更多的妥协姿态。
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瑞士成年人的基本技能高于国际平均水平
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在一项国际比较调研中，瑞士成年人在阅读、日常运算和问题解决等基本技能方面的表现高于平均水平。不过，阅读和问题解决能力仅略高于平均值。
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瑞士政府否决针对超级富豪的遗产税提案
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瑞士青年社会党(JUSO)于今年年初提交一项动议，要求对超过5000万瑞郎(约合人民币4.6亿元)的遗产征收50%的税收，用于应对气候变化。瑞士政府否决了一项大幅提高超级富豪遗产税的提案，此举降低了该提案在全民公投中获通过的可能性。
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瑞士名城卢塞恩将对旅游大巴征收高额停车费
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卢塞恩是中国游客喜欢光顾的城市，他们往往随团乘旅游大巴前来。最近卢塞恩市议会最近通过了一项新的停车收费制度，旨在减少市中心的旅游大巴数量。这一措施在瑞士尚属首次，预计将对城市交通和旅游业产生深远影响。
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瑞士研究：家庭照顾者难幸福
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苏黎世大学的一项研究结果显示：长期照护家人对个人的福祉有负面影响。该研究结论来自对荷兰、德国和澳大利亚28'663名家庭照顾者的数据分析。
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瑞士房地产市场：不是不想买，只恨价太高
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瑞士的房地产市场近期略有放缓。但这并非由于供应量增加，而是因为价格上涨，从而抑制了需求。
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医疗保险：瑞士消费者眼中的“最差服务”
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据消费者保护组织收集的1’200份报告显示，瑞士消费者今年的大多数投诉都指向医疗保险公司。
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82%的瑞士人支持在学校禁用手机
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上周日(12月15日)发布的一项民调显示，绝大多数瑞士居民(82%)希望在学校禁用手机。即使是年轻人也支持这一措施：64%的18-25岁年轻人表示支持实施禁令。
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瑞士居民依然最忧心不断上升的医疗费用
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12月12日公布的一项调研显示，医疗费用和医疗保险费的上涨依然是瑞士居民最为关注的首要问题。此外，环境与养老金问题也让瑞士人深感忧虑。
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瑞士央行超预期降息50个基点
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瑞士央行于周四(12月12日)宣布下调政策利率50个基点至0.5%，完成年内连续第四次降息。此次降息幅度超出了市场普遍预期的25个基点。
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卡琳·凯勒-苏特被正式任命为2025年瑞士联邦主席
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瑞士联邦财政部长卡琳-凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)将于明年再度成为瑞士联邦的“掌舵人”。本周三(12月11日)，议会以168票(共203张有效选票)选出了这位圣加仑人，而这一票数低于平均水平。
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2024年上半年，瑞士移民人数略有下降
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瑞士政府于周四(8月8日)表示，2024年上半年，瑞士净移民人数同比减少6237人，降至40'963人。
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大多数瑞士人希望限制移民
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一项调研发现，近三分之二(63%)的瑞士居民都倾向于对移民进行限制。
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