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移民问题最容易让瑞士人“动气“

移民政策最容易让瑞士人争得不可开交。
移民政策最容易让瑞士人争得不可开交。 Keystone-SDA

移民、援助乌克兰和防疫措施是最让瑞士人两极分化的三大议题-无论是从观点还是情感的角度来看。12月公布的一项就瑞士德、法语区2500名选民政治观点的调查得出这一结论。

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时事通讯：瑞士媒体里的中国

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70%的受访者认为近年来社会凝聚力下降。瑞士公益协会智库Pro Futuris和墨卡托基金会12月公布的调研结果显示，一半以上的瑞士人希望看到政府加强对移民的限制。公开支持放宽移民政策的人让很大一部分瑞士人感到反感。

调查指出，半数以上的受调者认为，限制个人自由是抗击疫情的必要措施，但四分之一的人对此持反对观点。

在福利国家运作、妇女平等和保护性少数群体方面，民众情绪两极分化现象最小。这表明瑞士人非常重视福利国家和社会平等。Pro Futuris写道：”更多的人希望看到福利国家民众福祉的扩大，而不是减少，即使这是以增加税收为代价的。”

瑞士右翼保守党人民党(SVP)和左翼社会民主党(SP)的支持者更容易情绪化、极端化，并对不同观点者持有敌对情绪。同时，老年人和政治活跃人士也更容易情绪化。

调查显示，参与志愿工作、对政府和媒体信任度较高的人群中，两极分化程度较低。与其他政党的选民相比，人民党选民认为自己最不愿意妥协。与此同时，年轻人在政治问题上则表现出更多的妥协姿态。

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此内容发布于 苏黎世大学的一项研究结果显示：长期照护家人对个人的福祉有负面影响。该研究结论来自对荷兰、德国和澳大利亚28'663名家庭照顾者的数据分析。

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欧洲越来越多的学校限制手机的使用。

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