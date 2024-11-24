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2024年11月24日瑞士全民投票结果

周日，瑞士选民将就四项联邦法案进行投票。您可以在这里看到所有投票结果。

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瑞士政府嚮議會提出了六個高速公路擴建項目，其中四項涉及A1高速公路。

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瑞士选民反对扩建高速公路及赋予房东更多权利

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瑞士联邦委员会希望消除高速公路的瓶颈问题。瑞士选民将于11月24日对该提案作出决定。

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