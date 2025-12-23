艾普斯坦档案逾8000份新文件上网

（法新社华盛顿23日电） 美国司法部网站今天可以查阅与遭到定罪的已故性犯罪富豪艾普斯坦案相关的至少8000份新文件。

司法部遭到指控刻意隐匿资讯，公布艾普斯坦（Jeffrey Epstein）调查纪录进度缓慢且大量遮蔽内容，遭到民主党批评。

这批新档案包含数百段影像或音档，尤其包括2019年8月的监视画面。遭控性贩运罪、当时候审的艾普斯坦于当月被发现陈尸牢房中。

司法部这次上传约1万1000笔新文件连结，但部分连结似乎无法开启。

国会几乎无异议通过的「艾普斯坦档案透明法」（Epstein Files Transparency Act）要求于19日前全面公开艾普斯坦档案。

一个受害者团体先前控诉官方仅公布「极少部分」文件，且已公开的内容「充斥着异乎寻常的过度涂黑而没有任何解释」。

「艾普斯坦档案透明法案」共同提案人民主党籍联邦众议员肯纳（Ro Khanna）、共和党籍联邦众议员马西（Thomas Massie）扬言将以未遵守法律为由，对司法部长邦迪（Pam Bondi）提出藐视国会指控。

联邦参议院少数党领袖舒默（Chuck Schumer）昨天则提出决议案，要求对行政部门未公布完整的艾普斯坦档案采取法律行动。