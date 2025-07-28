艾班尼斯：澳洲松绑美牛肉进口 并非川普促成

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（法新社雪梨27日综合外电报导）澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，澳洲放松对美国牛肉的进口限制，这项决定并非美国总统川普所促成。

川普本周表示，在澳洲宣布放松管制后，美国将向澳洲出售「如此大量的」牛肉，这可能会让澳洲与华府的贸易谈判更加顺利。

澳洲自2003年以来一直对美国牛肉实施进口管制，原因是担心狂牛症问题；这种疾病不仅会导致牛只死亡，还会让食用遭感染牛肉的人丧命。

艾班尼斯今天被问到对美牛肉松绑是否与川普有关时答道：「不，这是一个已经进行了10年的审查过程。」

艾班尼斯在澳洲广播公司（ABC）电视谈话中指出，「这不是一个政治决定」，并说川普在电话中并未向他提起这个问题。

此前，美国农业部长罗林斯（Brooke Rollins）称澳洲放宽对美国牛肉限制，是川普的胜利。

川普在4月公布全球大规模关税计画时，特别点名澳洲政府拒绝进口美牛。外界普遍认为澳洲决定放宽限制是为了安抚川普。

澳洲农业部长柯林斯（Julie Collins）则表示，澳洲在「严谨的科学与风险评估」后认定，美方针对牛只流动的监测与控管措施，已能有效管理澳洲先前担忧的生物安全风险，如此才对美国牛肉松绑。

去年，澳洲向美国出口了近40万吨牛肉，价值29亿美元，而美国仅向澳洲出口269吨牛肉。（译者：纪锦玲/核稿：杨昭彦）