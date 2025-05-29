苏丹首都爆发霍乱疫情 2天内夺70命

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（法新社苏丹苏丹港29日电） 苏丹卫生官员今天表示，首都喀土穆（Khartoum）爆发霍乱疫情，2天内已经夺走70条人命。随着基本服务系统崩溃，首都正遭逢一场迅速蔓延的流行病。

喀土穆州（Khartoum State）卫生厅表示，昨天通报了942例新增感染病例以及25例死亡病例，前天则有1177例新增病例与45例死亡病例。

在这波感染飙升前几周，据称由苏丹准军事组织「快速支援部队」（Rapid Support Forces, RSF）发动的无人机攻击，导致首都供水和供电系统瘫痪。

军方支持的政府上周宣布，已将「快速支援部队」战斗人员从他们在喀土穆州的最后据点逐出。两个月前，政府才从这些准军事部队手中夺回首都核心区。

过去2年大部分的时间，大喀土穆地区（Greater Khartoum）沦为战场，住房和基础设施遭严重破坏。

这波霍乱疫情对原本已不堪负荷的医疗体系带来更多的压力。

联邦卫生部在截至27日当周通报172例死亡病例，其中90%位于喀土穆州。

当局表示，住在隔离中心的病人89%逐渐康复；但示警，在环境条件恶化下病例飙升。

苏丹正规军与准军事组织之间的战争已经造成数万人死亡、1300万人流离失所，联合国将其形容为全球最严重的人道危机。

在双方交战的主要战地，高达90%的医院因战火被迫停摆，无法提供服务。