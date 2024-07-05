苏格兰民族党恐惨败 趋弱独立运动更受挫

afp_tickers

3 分钟

（法新社伦敦4日电） 英国国会下议院选举今天结束，根据出口民调，支持独立的「苏格兰民族党」席次恐骤减数十席，遭逢2010年选举以来最大挫败，已趋弱的苏格兰独立运动将再受重击。

今晚投票截止后公布的出口民调预测，苏格兰民族党（Scottish National Party, SNP）恐痛失数十席，并且在英国国会中，工党（Labour Party）将取代SNP成为苏格兰的最大党。

SNP在上届的2019大选囊括48席，而今晚的出口民调显示，这个主张苏格兰自英国出走的政党只能守住10席，失去英国第3大党的地位。

过去3届英国国会大选，SNP在苏格兰所向披靡，2015年大选声势达到巅峰之际，应选59席中更是豪夺56席。2010年仅取得6席。 不过当工党因全英弥漫着讨厌保守党（Conservatives）的氛围顺势而起之际，SNP在英格兰边界以北、也就是工党往昔票仓，同样面临工党在此重整旗鼓的压力。 2019年大选工党在苏格兰只赢得一席，不过如今可望再度斩获数十席，与此同时，预料党魁施凯尔（Keir Starmer）领导的工党可望于本届大选斩获410席，并取得比在野阵营多170席的优势。 而极可能惨败的SNP预料将被自由民主党（Liberal Democrats）和法拉吉（Nigel Farage）领导的右翼新兴政党英国改革党（Reform UK）超越，沦为英国国会里席次规模排第5的政党。 探究SNP今非昔比的原因，批评者指出，SNP致力于推苏格兰独立，却罔顾通膨危机、教育和医疗等重要议题，而前党魁施特金（Nicola Sturgeon）的夫婿穆瑞尔（Peter Murrell）被控盗用党款的财政丑闻，也重挫SNP的支持度。