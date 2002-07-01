苏黎世机场的微型摄像机

此内容发布于2002年7月1日 下午2:04 最后更新 - 2002年7月1日 -14:04

眼镜、嘴巴等重要的面部器官都是每个人唯一的标记 (Keystone Archive)

从苏黎世机场进关的人很快会将被设在机场电子摄像机拍下面部照片，目的是为了驱逐那些非法进入瑞士的避难者。

根据德国“明镜周刊”称，入境的旅客应该被一台微型摄像机的面部识别系统拍照，在离开苏黎世机场时再通过电子检验。



苏黎世警察局发言人Werner Fraf星期天说：“我只能说，这个试验性计划即将投入使用”此系统一旦被使用，将由苏黎世警察局接管，具体何时投入使用目前尚没有透露。



苏黎世机场特种部门官员Ulrich Neracher对周刊记者强调，被拍照的旅客的照片资料最多将被系统储存30天，并且无名，只有一个号码。

避难者将被识别

此项试验的目的是很明确的，它应该在驱逐非法避难者起到相当的帮助作用：他们中很多人都声称自己的护照或证件丢失，并且不说明乘坐哪班飞机入境。



迄今为止航空公司拒绝免费提供给被拒绝避难者的回程机票，利用新系统人们可以对申请避难者的照片进行比较，并给他们安排一个合适的班机。Zielke认为，这样航空公司就必须免费提供他们回程机票。



有关数据保护方面的法律还不是很健全，但是一旦这个“秘密”试验被正式使用，相关的数据保护法一定会被建立。

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