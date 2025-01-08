英国电子旅游凭证ETA扩大适用国家 入境转机都得申请

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（法新社伦敦8日电） 英国「电子旅游凭证」（ETA）今天起对来自台湾等数十个国家的旅客生效，免签旅客入境英国及经由英国转机，须提前上网申办，包含婴儿和儿童。这项计画旨在加强边境安全。

ETA申请费用为10英镑（约新台币410元），允许旅客在2年内每次入境最多停留6个月。这项计画首次于2023年对卡达推出，去年扩展至其他5个波斯湾国家。

现在，这项计画已扩展至来自约50个国家和地区的公民，包括台湾、美国、加拿大、澳洲、阿根廷、巴西、纽西兰、日本、韩国和加勒比海国家。

根据英国政府，每年约有600万名来自美国、加拿大和澳洲的游客造访英国。

台湾外交部今天指出，自1月8日起，持载有国民身分证统一编号的台湾护照持有人，都需要持有ETA始得入境英国。

这项目的是加强边境安全的计画，将于4月2日扩展至数十个欧盟与欧洲国家及地区。符合该计画条件的欧洲公民从3月5日起，可以透过应用程式App申请新的ETA，ETA将与旅客的护照资料相连。

符合条件的旅客即使仅经由英国机场转机，也需要申请ETA。此外，婴儿和儿童也需要申请。

伦敦希斯罗机场（Heathrow Airport）对这项计画表示反对，称实施这项计画使过境英国的旅客数量减少，也让英国「竞争力下降」，并对经济成长造成影响。