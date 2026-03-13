英国防大臣点名普丁 疑伊朗无人机战术幕后推手

（法新社伦敦12日电） 英国国防大臣希利（John Healey）今天暗示，俄罗斯正影响伊朗在与美国和以色列的战争中发动无人机袭击的战术。

希利表示，俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）可能是伊朗在中东冲突中采取部分战术的「幕后推手」。这场冲突始于2月28日美国和以色列对伊朗发动空袭。

英国位于赛普勒斯的阿克洛迪瑞（Akrotiri）空军基地本月1日遭受一架伊朗制无人机袭击。希利告诉媒体，官员正在分析这架无人机，「以寻任何俄罗斯或其他外国零组件的证据」。

当时无人机侵袭一座飞机库，无人受伤。英国战机当天击落另外两架飞往基地的无人机。

希利视察伦敦西北城镇诺斯伍德（Northwood）的英国军事总部时说：「待我们掌握结果后会再向各位更新情况，并适度公开调查结果。」

「但我认为，没人会对普丁是伊朗部分战术的幕后推手、甚至可能影响他们部分能力感到意外，毕竟目前因油价飙高而受益的世界领袖之一正是普丁。」

俄罗斯是伊朗亲密盟友，两国去年同意互相协助对抗「共同威胁」。

美国总统川普本月7日表示，没有迹象显示俄罗斯在这场战争中支援伊朗，但就算有也「帮助不大」。

英国军方联合作战部门主管裴利（Nick Perry）告诉希利，「确实」发现俄罗斯与伊朗之间存在关联的迹象，包括伊朗运用无人机是「从俄罗斯学来」。

英国陆军准将福登（Guy Foden）向希利简报时指出，驻守在伊拉克阿比尔（Erbil）国际联军基地的英军昨天协助击落两架伊朗无人机。