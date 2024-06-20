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英巨石阵遭喷橙色粉末 激进环团两人被捕

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（法新社伦敦19日电） 名列联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产、位于英格兰西南部的着名史前遗迹「巨石阵」（Stonehenge）遭激进环保人士喷洒橙色粉末物质，警方今天逮捕两人。

法新社报导，环保团体「拦住石油」（Just Stop Oil）表示，两名活动人士「朝巨石阵喷洒橙色粉末颜料」，要求英国下一届政府立法承诺，在2030年前逐步淘汰化石燃料。

社群媒体流传的画面显示，身穿印有Just Stop Oil字样T恤的活动人士，闯进巨石阵喷洒大量橙色粉末物质，吓坏现场游客。

「拦住石油」表示，21岁学生林奇（Niamh Lynch）和73岁的纳依度（Rajan Naidu）朝巨石喷洒「橙色玉米粉」。

「拦住石油」声称，这种物质「很快就会被雨水冲走」。

管理巨石阵遗址的公共机构「英格兰遗产委员会」（English Heritage）表示，专家正在确认巨石阵的「损坏程度」。据信部分巨石历史可回溯到5000年前。

英国首相苏纳克（Rishi Sunak）说，这是「对英国乃至世界上数一数二最古老、最重要古迹的可耻破坏行为」。

苏纳克又说，「拦住石油」应该为他们的活动人士感到羞耻。

「拦住石油」成立于2022年，试图阻拦在英国东岸附近的北海（North Sea）地区进行新的石油和天然气勘探活动。（译者：纪锦玲）

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