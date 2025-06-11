英澳加纽挪制裁以色列2部长 谴责以在加萨战争行动

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（法新社伦敦10日电） 英国、澳大利亚、加拿大、纽西兰与挪威以「反覆煽动对巴勒斯坦人的暴力行为」为由，今天对2名以色列强硬派部长实施制裁，进一步谴责以色列在加萨战争的行动。

上述5国的外交部长在联合声明中指出，国家安全部长班吉维尔（Itamar Ben Gvir）与财政部长史莫特里奇（Bezalel Smotrich）「煽动极端暴力，并严重侵害巴勒斯坦人的人权」。

他们还说：「这些行为令人无法接受，这就是我们现在采取行动的原因，以追究相关人士责任」。

英国外交部的声明表示，史莫特里奇与班吉维尔将被禁止入境英国，他们在英国的所有资产将被冻结。

以色列政府处理与巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）之间冲突的方式，遭受愈来愈多国际批评。然而，美国与以色列站在同一阵线，形容这些制裁对于达成停火协议所做出的努力「极无助益」。

1名不愿具名的英国官员透露，加拿大、澳洲也已祭出制裁，而挪威与纽西兰仅实施旅行禁令。

报导指出，这些举措代表这5国与以色列最亲密盟友美国政策出现分歧。

以色列外交部长萨尔（Gideon Saar）认为，这些制裁「令人愤慨」；美国国务院发言人布鲁斯（Tammy Bruce）则表示，这些制裁「极无助益」。