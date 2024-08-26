英电信业者EE建议11岁以下孩童 不应使用智慧型手机

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（法新社伦敦25日电） 英国最大电信业者之一EE公司今天表示，将发布新指导方针，警告家长不应提供11岁以下孩童智慧型手机，并对青少年使用手机提出建言。

随着家长们越来越担心年轻人使用智慧型手机面对的隐患，EE公司发布这份新指导方针。

英国通讯监管机构近期研究发现，5岁至7岁英国孩童中，现约1/4拥有智慧型手机。

EE公司将在新指导方针中点出，应提供给孩童仅能传简讯和打电话的「有限功能装置」手机，也将建议对16岁以下青少年启用家长监护功能和限制13岁以下孩童使用社群媒体。

英国家长对提供小学升中学的11岁孩童任一台设备的趋势开始进行抵制。

出于安全考量，为防孩童在来回学校途中遭遇紧急状况，提供手机被广泛认定是合理行为。但家长也担心手机会使他们暴露在线上掠夺者、霸凌、社交压力和有害内容的潜在威胁下。

EE公司事务主任西尔斯（Mat Sears）说：「科技和连结性虽有改变生活的能力，但我们意识到日渐复杂的智慧型手机使父母和照护者面临挑战。」

「他们需要支持，这就是我们针对11岁以下、11岁至13岁、13岁至16岁的智慧型手机使用发布新指导方针的原因，帮助家长在小孩成长过程中做出最好的选择。」

美国作家海特（Jonathan Haidt）呼吁家长共同行动，限制智慧型手机的取用，让小孩没有手机变成常态。他在新书「焦虑的一代」（The Anxious Generation，暂译）中指出，智慧型手机会重塑孩童大脑。

海特也主张，孩子在14岁前不应有智慧型手机，16岁前不应使用社群媒体。他还表示：「这些事对一位家长而言很难达成，但若我们一起行动，即使只有一半的人，对我们的孩子来说就变得容易多了。」