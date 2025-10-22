范斯访问以色列 强调解除哈玛斯武装重建加萨

（法新社耶路撒冷22日电） 美国副总统范斯今天警告，解除哈玛斯武装，并为加萨带来和平的未来，将是一项艰钜任务。范斯这番言论正值华府致力于安抚盟友以色列，厘清停火协议的下一步。

范斯（JD Vance）昨天抵达以色列访问，今天与以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）会面。范斯此行是为支持美国斡旋的停火协议而展开的密集外交行动，停火协议是用来终止战斗、营救人质，并最终重建这片饱受战火摧残的巴勒斯坦领土。

范斯表示：「我们面前有一项非常艰难的任务，既要解除哈玛斯（Hamas）武装、又要重建加萨，不只要改善加萨民众的生活，也要确保哈玛斯不再对我们的盟友以色列构成威胁。」

范斯昨天在以色列西南部成立「民军协调中心」（Civil-Military Coordination Centre, CMCC），美国与盟军将在此与以色列合作监控停火状况，并监督加萨的人道救援。

范斯与尼坦雅胡在耶路撒冷会谈后说：「许多以色列朋友正与美国人合作，推动整个停火过程，致力重建部分关键基础设施。」

范斯提到，「国际维安部队」（international security force）将是未来必须建立的组织之一。根据美国总统川普（Donald Trump）的20点计画，这支军事任务部队将在以色列撤离时维持加萨和平。

几个美国盟国正考虑加入维安部队，但美军不会派兵进入加萨境内，将改由在以色列南部城市基耶盖特（Kiryat Gat）的「民军协调中心」协调。

传出经常批评以色列、同时是以色列区域对手的土耳其，有可能派兵参与维安部队，引发以色列舆论议论。尼坦雅胡表示，有关维安部队的决策将与美方讨论后决定。