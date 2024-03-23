莫斯科音乐厅恐攻增至逾百死 乌克兰否认涉入

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（法新社基辅23日电） 俄罗斯首都莫斯科近郊一座音乐厅昨晚遭遇恐怖攻击，迄今已逾100人死亡。俄罗斯当局声称恐攻凶手试图逃离俄国，他们在乌克兰有人「接应」，乌克兰官员今天则否认俄方指控。

俄罗斯联邦安全局（Federal Security Service）稍早表示，已逮捕试图逃往乌克兰的恐攻凶嫌。

乌克兰总统府顾问波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）随后于社群媒体X平台发文驳斥说，俄罗斯当局提到乌克兰的说法「绝对站不住脚，而且荒谬可笑」。

呼罗珊伊斯兰国（ISIS-K）已出面宣称犯案，这是俄国近20年来死伤人数最惨重的攻击事件。

俄国联邦安全局指出，「凶手发动恐攻后，试图穿越俄乌边界，乌克兰那侧早有妥善接应」，但联邦安全局并未提供进一步的细节。

俄罗斯部分国会议员和前总统麦维德夫（Dmitry Medvedev）也提到这起事件可能与乌克兰有关，但没有提供证据。

俄国当局宣称已经逮补11人，其中包括4名袭击者，但并未对呼罗珊伊斯兰国声称犯案做出回应，也没提到俄国认为谁是这起攻击案的幕后主使者。

俄罗斯负责调查重大刑案的调查委员会（Investigative Committee）稍早发布声明说，莫斯科音乐厅恐攻事件已知至少115人丧命，并预期死亡数会持续增加。