获赠乌克兰老兵所属高尔夫球杆 川普拍片致谢

（法新社基辅19日电） 基辅当局今天表示，乌克兰总统泽伦斯基本周访问华府时，赠送美国总统川普一支高尔夫球杆，它曾属于在抵御俄罗斯侵略时断了一条腿的乌克兰老兵。川普随后拍影片向此人致谢。

乌克兰总统办公室表示，拥有多座高尔夫球场也热爱高尔夫球的川普（Donald Trump）收下这份礼物，并赠予泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）白宫的象徵性钥匙作为回礼。

温馨的交换礼物环节与两人2月时的会面形成鲜明对比，当时泽伦斯基与川普和美国副总统范斯（JD Vance）在电视转播的会谈中发生争吵，导致泽伦斯基提早离开白宫。

自那场紧张的会面后，泽伦斯基努力修补关系，多次公开称赞川普，赞扬他为守护和平做的努力。

泽伦斯基办公室今天表示，泽伦斯基送给川普一支高尔夫球杆，该球杆曾属于乌克兰士兵卡尔塔夫采夫（Kostiantyn Kartavtsev），他在俄罗斯全面入侵乌克兰的头几个月时，为拯救战友失去了一条腿。

泽伦斯基给川普看了卡尔塔夫采夫的影片。

同日稍晚，乌克兰退伍军人组织「因高尔夫而团结」（United by Golf）发布了川普手握球杆并感谢卡尔塔夫采夫的影片。

川普在影片中说：「我刚看了你挥杆的画面。我对高尔夫很了解，你的挥杆很棒。你是个了不起的人，你就继续打高尔夫和做该做的一切。你的国家是个伟大的国家，我们正在努力让它恢复健全。」

泽伦斯基也带了封他妻子欧伦娜．泽伦斯基（Olena Zelenska）写给川普夫人梅兰妮亚．川普（Melania Trump）的信，感谢她曾致函俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）呼吁拯救儿童生命。

外国领袖访问白宫时，时常试着透过各种礼物博取川普好感。

2月底时，英国首相施凯尔（Keir Starmer）给川普一封由英国国王查尔斯三世（King Charles Ⅲ）签署的信件，邀请他正式访问英国。