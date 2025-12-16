菲律宾移民局证实：雪梨海滩枪击案凶嫌11月曾入境

（法新社马尼拉16日电） 菲律宾马尼拉当局今天证实，涉嫌犯下澳洲雪梨邦代海滩枪击案的父子二人，几乎整个11月都待在菲律宾，其中父亲是以「印度国籍」身分入境。

沙吉德．阿克拉姆（Sajid Akram）及其儿子纳维德（Naveed Akram）涉嫌针对雪梨邦代海滩（Bondi Beach）上犹太节日「光明节」（Hanukkah）活动群众举枪射击，造成15人死亡，数十人受伤。

根据菲律宾移民局，父子二人于11月1日入境菲律宾，并申报最终目的地为南部的纳卯（Davao）。

菲律宾移民局发言人桑多华（Dana Sandoval）向法新社表示：「沙吉德．阿克拉姆，50岁，印度国籍；以及纳维德．阿克拉姆，24岁，澳洲国籍，于2025年11月1日自澳洲雪梨一同抵达菲律宾。」

她并说：「两人皆申报纳卯为最终目的地。他们于2025年11月28日自纳卯经马尼拉转机离境，最终目的地为雪梨。」

澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，这两人很可能受到「伊斯兰国（Islamic State）意识形态」影响而走向激进化。

菲律宾南部的民答那峨岛（Mindanao Island）─纳卯所在地─长期以来一直存在反对中央政府统治的伊斯兰主义叛乱运动。

2017年，亲伊斯兰国的马巫德集团（Maute group）与阿布沙伊夫（Abu Sayyaf）武装分子─包括外国与本地战士─一度控制民答那峨岛的马拉韦市（Marawi）。

菲律宾军方经过5个月的战斗才收复这座满目疮痍的城市，冲突造成逾1000人丧生，数十万人流离失所。

尽管近年来民答那峨岛的叛乱活动已大幅减弱，菲律宾军方仍持续追捕被认定为恐怖组织的领导人。