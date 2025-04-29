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蒲亭宣布5/8起停火3天 乌克兰民众不信俄会落实

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（法新社基辅28日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天宣布5月8日到10日将停火3天，乌克兰大部分民众不相信蒲亭会确实停火。

18岁基辅学生戈洛夫卡（Sofia Golovka）认为，蒲亭宣布的事都不能相信。她问道：「大家怎能相信暴君说的话？」

她在基辅街头告诉法新社：「我完全无法相信俄罗斯人。」

俄罗斯近几周对平民区发动一连串致命攻击，上周空袭基辅造成12人丧生。

戈洛夫卡说：「现实是对平民的恐怖攻击仍持续发生，仍在攻取领土，这说不过去。」

她认为蒲亭宣布停火纯粹是要取悦美国总统川普。

美国2个多月以来分别与俄罗斯和乌克兰举行会谈，商讨如何终结俄乌战争。川普先前对俄方语带同情，但近日对蒲亭表示失望。

乌克兰和欧洲盟邦指控蒲亭并非真心希望和平，因为他拒绝无条件停火。在俄罗斯一连串空袭酿成死伤且川普上周末在梵蒂冈会晤乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）后，川普也开始质疑蒲亭是否只是「在耍我」。

另一名学生特卡钦科（Ruslan Tkachenko）也认为蒲亭宣布停火是在「操弄」，用意在「让战争拖延或冻结一阵子，以便重整部队」。

一名42岁军人也认为蒲亭不是会遵守承诺的人。他说，俄方每次停火都会说乌军违反协议，然后说他们必须回应，「这不是真的，我很清楚，因为我是当事人」。

正如复活节停火一样，蒲亭下令俄军在5月遇到乌方违反停火情事时予以回应。

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